Реабилитация олимпийцев и другие события дня

Главные события четверга

Россия вернула первое место по медалям в Сочи

Благодаря решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), отменившего дисквалификацию 28 российских спортсменов, Россия восстановила девять медалей Олимпиады в Сочи и вернулась на первое место в медальном зачете. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Кремлевское досье»: каким будет ответ России

Совете Федерации подготовили проект закона о защите государственного суверенитета России. В нем прописывается определение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны. При этом авторы просят не считать свою инициативу ответом на «кремлевское досье», опубликованное Вашингтоном в начале недели. Эксперты все же склонны считать этот документ попыткой обозначить некие ответные действия.

Стали известны детали задержания Белых

В ходе заседания суда по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых стали известны обстоятельства его задержания, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Забравших вклады россиян завалило исками

Вкладчиков обанкротившихся банков заставляют возвращать вовремя снятые деньги, сообщает «Коммерсант».

Мошенники стали вербовать кассиров и официантов

Telegram-канал Criminal Bio сообщает о появлении мошенников, предлагающих кассирам и официантам подменить терминал оплаты на специальное устройство, которое делает копии банковских карт.

Мутко опасается "мести" МОК

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в четверг, 1 февраля, вынес оправдательные приговоры 28 российским спортсменам, дисквалифицированным МОК. Он выразил надежду, что организация не будет им "мстить".

На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"

Специалисты Шепетовского ремонтного завода оказались скромнее своих коллег из национального военно-промышленного комплекса. Они не стали ничего придумывать, просто сообщили на своем сайте, что силами их предприятия был изготовлен специальный монтажный комплект артиллерийской части 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Россия осталась без Резервного фонда

С 1 февраля 2018 года в России осталась лишь одна стратегическая «копилка». Полностью истраченный Резервный фонд официально объединился с Фондом национального благосостояния (ФНБ). Как отмечают эксперты, власти приняли решение создать единый запасник для финансирования дефицита бюджета.

Грудинин отказался вступать в КПРФ

Кандидат в президенты России от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин заявил, что не планирует вступать в ряды партии.