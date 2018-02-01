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Реабилитация олимпийцев и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия вернула первое место по медалям в Сочи
Благодаря решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), отменившего дисквалификацию 28 российских спортсменов, Россия восстановила девять медалей Олимпиады в Сочи и вернулась на первое место в медальном зачете. Об этом сообщает «Р-Спорт».
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«Кремлевское досье»: каким будет ответ России
В Совете Федерации подготовили проект закона о защите государственного суверенитета России. В нем прописывается определение внешнего вмешательства во внутреннюю политику страны. При этом авторы просят не считать свою инициативу ответом на «кремлевское досье», опубликованное Вашингтоном в начале недели. Эксперты все же склонны считать этот документ попыткой обозначить некие ответные действия.
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Стали известны детали задержания Белых
В ходе заседания суда по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых стали известны обстоятельства его задержания, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Забравших вклады россиян завалило исками
Вкладчиков обанкротившихся банков заставляют возвращать вовремя снятые деньги, сообщает «Коммерсант».
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Мошенники стали вербовать кассиров и официантов
Telegram-канал Criminal Bio сообщает о появлении мошенников, предлагающих кассирам и официантам подменить терминал оплаты на специальное устройство, которое делает копии банковских карт.
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Мутко опасается "мести" МОК
Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в четверг, 1 февраля, вынес оправдательные приговоры 28 российским спортсменам, дисквалифицированным МОК. Он выразил надежду, что организация не будет им "мстить".
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На Украине создали пиратскую копию БМ-21 "Град"
Специалисты Шепетовского ремонтного завода оказались скромнее своих коллег из национального военно-промышленного комплекса. Они не стали ничего придумывать, просто сообщили на своем сайте, что силами их предприятия был изготовлен специальный монтажный комплект артиллерийской части 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
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Россия осталась без Резервного фонда
С 1 февраля 2018 года в России осталась лишь одна стратегическая «копилка». Полностью истраченный Резервный фонд официально объединился с Фондом национального благосостояния (ФНБ). Как отмечают эксперты, власти приняли решение создать единый запасник для финансирования дефицита бюджета.
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Грудинин отказался вступать в КПРФ
Кандидат в президенты России от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин заявил, что не планирует вступать в ряды партии.
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