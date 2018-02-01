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В Литве задержали троих «русских шпионов»
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В Литве задержали троих «русских шпионов» 

Деловая газета «Взгляд» 1 февраля 2018
Фото: РИА Новости
В Литве задержали троих граждан, они подозреваются в передаче российским спецслужбам информации о литовских военных и стратегических объектах.
Задержанные подозреваются в том, что за деньги передавали российским спецслужбам информацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS. Организовано два отдельных досудебных расследования.
Двое из них ранее служили в Вооруженных силах Литвы, третий — работал в ВВС Литвы.
На основании информации военной разведки начато расследование, в ходе которого были проведены десятки обысков. Сообщается, что задержания начались еще в декабре.
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