В Литве задержали троих «русских шпионов»

В Литве задержали троих граждан, они подозреваются в передаче российским спецслужбам информации о литовских военных и стратегических объектах.

Задержанные подозреваются в том, что за деньги передавали российским спецслужбам информацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS. Организовано два отдельных досудебных расследования.

Двое из них ранее служили в Вооруженных силах Литвы, третий — работал в ВВС Литвы.

На основании информации военной разведки начато расследование, в ходе которого были проведены десятки обысков. Сообщается, что задержания начались еще в декабре.