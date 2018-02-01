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Лукашенко помог раскрыть убийство
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Лукашенко рассказал, как благодаря его помощи удалось раскрыть убийство 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Благодаря помощи президента Беларуси Александра Лукашенко удалось раскрыть давнее убийство. Об этом случае рассказал сам глава республики на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом.
"Сегодня КГБ направил мне отчет по одному уголовному делу. Оно было несколько лет тому назад. И мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу", — сообщает пресс-служба президента. Речь идет об убийстве жительницы Могилевской области несколько лет назад, преступника тогда оправдали. И отец убитой обратился за помощью лично к Лукашенко.
"Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело", — рассказал президент. По его словам, убийцу нашли в России, привезли Минск, и он признался в преступлении. "Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим", — добавил глава государства.
Об этом деле Лукашенко говорил и с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. "Я вам благодарен за все те давние уголовные дела, которые вы с прокуратурой или МВД раскрывали", — заявил президент.
Он выразил удовлетворение работой КГБ республики, отметив обеспечение безопасности в стране по всем направлениям. По его словам, самыми важными направлениями деятельности службы являются разведка и контрразведка, "очень остро сегодня стоит вопрос борьбы с терроризмом". Отметил Лукашенко и успехи в борьбе с коррупцией.
"Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции", — сказал президент.
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