Лукашенко помог раскрыть убийство

Лукашенко рассказал, как благодаря его помощи удалось раскрыть убийство

"Сегодня КГБ направил мне отчет по одному уголовному делу. Оно было несколько лет тому назад. И мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу", — сообщает пресс-служба президента. Речь идет об убийстве жительницы Могилевской области несколько лет назад, преступника тогда оправдали. И отец убитой обратился за помощью лично к Лукашенко. "Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело", — рассказал президент. По его словам, убийцу нашли в России, привезли Минск, и он признался в преступлении. "Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим", — добавил глава государства. Благодаря помощи президента Беларуси Александра Лукашенко удалось раскрыть давнее убийство. Об этом случае рассказал сам глава республики на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом

Об этом деле Лукашенко говорил и с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. "Я вам благодарен за все те давние уголовные дела, которые вы с прокуратурой или МВД раскрывали", — заявил президент.

Он выразил удовлетворение работой КГБ республики, отметив обеспечение безопасности в стране по всем направлениям. По его словам, самыми важными направлениями деятельности службы являются разведка и контрразведка, "очень остро сегодня стоит вопрос борьбы с терроризмом". Отметил Лукашенко и успехи в борьбе с коррупцией.