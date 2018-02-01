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Британскую подлодку связали с гибелью субмарины «Сан-Хуан»
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Британскую подлодку связали с гибелью субмарины «Сан-Хуан» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Argentine Navy
Infobae.com сообщает со ссылкой на «секретные отчеты», что аргентинская подлодка «Сан-Хуан» могла затонуть, пытаясь избежать столкновения с другой субмариной.
По одной из версий, подлодка «Сан-Хуан» 15 ноября пыталась уйти от столкновения с британской атомной субмариной и совершила слишком глубокое погружение (ниже допустимого предела в сто метров).
Этот предел для аргентинской подлодки был установлен из-за закончившегося срока техобслуживания в сухом доке. В результате такого погружения могли не выдержать клапаны и трубы «Сан-Хуана».
Аргентинская субмарина иногда проводила разведку в районе Фолклендских островов, британской заморской территории.
Подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября. На ее борту находились 44 человека. Ранее следователи рассматривали версию о том, что на борту субмарины мог начаться пожар из-за попадания воды в аккумуляторный отсек, в результате чего подлодка затонула.
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