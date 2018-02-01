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Обзор зарубежных СМИ: «Русских слишком много»
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Обзор зарубежных СМИ: «Русских слишком много» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Птицы защитят Кремль от дронов
Птиц, уже 45 лет защищающих Кремль от ворон, «переквалифицируют». По данным Mirror, ястребов и соколов орнитологической службы Кремля научат сбивать беспилотники, так как российские власти якобы опасаются, что дроны могут быть использованы в целях шпионажа за главой государства. Как рассказал таблоиду собеседник в силовых структурах российской столицы, пока соколы справляются с этим лучше, чем ястребы.
Волк Трамп одержал «политическую» победу
Косовский фермер приютил волка, назвал его Трампом и сделал своим заместителем, сообщает Euronews. Стать хозяином волка Хисни Рекша мечтал давно, а теперь их у него сразу четыре. Одного из них, самого энергичного и умного, он назвал в честь президента США. По словам фермера, Дональд Трамп «восхищает» его своей храбростью и силой. На своем хозяйстве Рекша установил специфическую «вертикаль власти»: себя назначил вожаком стаи, а Трампа — своим заместителем.
Русские 1990-е: «слабость, смута и неуважение»
Журналистка австрийского издания Die Presse побывала в «Ельцин Центре» и рассказала читателям, что такое «русские 1990-е». По словам Ютты Зоммербауэр, «маленькая вечность», прошедшая с тех пор, не сделала для России эту тему менее «болезненной». Она описывает 1990-е как декаду «перелома, неуверенности, неожиданностей», которые, подчеркивает она, все еще с нами. Кроме того, журналистка заметила, что сами россияне считают то время «временем слабости, смуты и неуважения» к их стране.
«Русских слишком много»
Экс-чиновник Всемирного антидопингового агентства Руне Андерсен заявил изданию VG, что количество россиян, допущенных к участию в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе, нужно «значительно сократить». По его мнению, сейчас их слишком много, что кому-то может «не понравиться». Бывший чиновник ВАДА привел в пример лондонский чемпионат мира по легкой атлетике, в котором приняли участие 17 российских спортсменов. «Вот это справедливо!» — уверен он.
Немцы снова используют газ
Газета «Русская Германия» рассказала, что в 2012 и 2014 годах немецкие автомобильные концерны Volkswagen, BMW и Daimler финансово участвовали в опытах на животных и людях, в рамках которых 10 обезьян и 25 добровольцев вдыхали ядовитый диоксид азота. Цель, которую преследовали автоконцерны, заключалась в установлении потенциального вреда для здоровья людей и животных от выхлопов дизельных двигателей. По данным издания, Федеральное правительство Германии потребовало от компаний «прояснить» ситуацию.
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