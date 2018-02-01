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Украинский депутат призвал к убийствам «непартиотов»
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Украинский депутат призвал к убийствам «непартиотов» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: meste zp.org
Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук намекнул на повторение истории с убийством журналиста Олеся Бузины. Об этом он написал в своем Facebook после появившейся новости о бегстве в Австрию главного редактора оппозиционного издания «Страна.ua».
«Когда же наконец эти прокацапские уроды не смогут бежать из страны и понесут ответственность за свои преступления? Терпение лопается и, похоже, история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение! Когда государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов, эту функцию берут на себя неизвестные патриоты! Навеяно бегством Гужвы и ликвидацией Бузины», — написал он.
Игорь Гужва, против которого на Украине заведено пять уголовных дел, а самому ему неоднократно угрожали физической расправой, покинул страну 31 января и попросил убежища в Австрии.
Украинский журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве в апреле 2015 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое киевлян — националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба участвовали в массовых протестных акциях в центре Киева в 2014 году (Евромайдан) и операции украинских силовиков в Донбассе.
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