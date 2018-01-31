Извинение Путина, провокация в Черном море и другие события дня

Главные события среды

“Один удар — 14 плиток”: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе

В результате драки журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко пострадала студия радиостанции «КП».

Драка Сванидзе и Шевченко стала предметом шуток и анекдотов в Сети. Так, в Telegram-каналах обсуждают разрушенную от удара стену в студии.

Германия приняла решение по «Северному потоку-2»

Германия разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG, компании-разработчика проекта.

Путин попросил прощения у спортсменов

Президент России Владимир Путин встретился с олимпийцами и попросил прощения за то, что не смог оградить их от давления, вызванного допинг-скандалами. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию в Черном море назвали провокацией

Брат звезды «Дома-2» умер в тюрьме

Фото: Артем Шоки/ dom2.show

Бывший участник «Дома-2» Антон Шоки, сбежавший от американских приемных родителей, рассказал о смерти своего брата в одной из тюрем США. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на журнал «Дом-2».

Керченский мост назвали угрозой Грузии

Замглавы Украинского научного центра экологии моря Евгений Дикий заявил, что из-за строительства Керченского моста может пострадать Грузия. Об этом сообщает «Грузия Online».

39 спортсменам грозит «пожизненное»

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля озвучит решение по апелляциям 39 российских спортсменов на отстранение от Олимпиады-2018. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентам

Банкам разрешили отказывать в выдаче вкладов «подозрительным клиентам». Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам поддержала Сбербанк в споре с Сергеем Будником, которому отказали в выдаче наличных по окончании срока вклада — банк подозревал его в легализации доходов.

Белорусам запретили флаг России

Паралимпийская сборная Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России на Паралимпиаде, сообщил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель

“Всю ночь били стулом, пытали током”

Фото: Кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»