Извинение Путина, провокация в Черном море и другие события дня

В результате драки журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко пострадала студия радиостанции «КП».
Драка Сванидзе и Шевченко стала предметом шуток и анекдотов в Сети. Так, в Telegram-каналах обсуждают разрушенную от удара стену в студии.
Германия приняла решение по «Северному потоку-2»
Германия разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG, компании-разработчика проекта.
Путин попросил прощения у спортсменов
Президент России Владимир Путин встретился с олимпийцами и попросил прощения за то, что не смог оградить их от давления, вызванного допинг-скандалами. Об этом сообщает РИА Новости.
Ситуацию в Черном море назвали провокацией
Североатлантический альянс стремится искусственно поддерживать напряженность в отношениях с Россией, запуская в Черное море свои военные корабли. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
Брат звезды «Дома-2» умер в тюрьме
Фото: Артем Шоки/ dom2.show
Бывший участник «Дома-2» Антон Шоки, сбежавший от американских приемных родителей, рассказал о смерти своего брата в одной из тюрем США. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на журнал «Дом-2».
Керченский мост назвали угрозой Грузии
Замглавы Украинского научного центра экологии моря Евгений Дикий заявил, что из-за строительства Керченского моста может пострадать Грузия. Об этом сообщает «Грузия Online».
39 спортсменам грозит «пожизненное»
Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля озвучит решение по апелляциям 39 российских спортсменов на отстранение от Олимпиады-2018. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.
Банкам разрешили не отдавать деньги клиентам
Банкам разрешили отказывать в выдаче вкладов «подозрительным клиентам». Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам поддержала Сбербанк в споре с Сергеем Будником, которому отказали в выдаче наличных по окончании срока вклада — банк подозревал его в легализации доходов.
Белорусам запретили флаг России
Паралимпийская сборная Белоруссии получила предупреждение о недопустимости использования флага России на Паралимпиаде, сообщил глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.
“Всю ночь били стулом, пытали током”
Фото: Кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»
«Прошу освободить дядю Илью от наказания…», — написала в своем заявлении 13-летняя Даша Т., которую следствие и суд считают жертвой группового изнасилования. Два человека — друг семьи и приятель девочки — уже осуждены по этому делу, однако и мать Даши, и сама потерпевшая требуют отменить приговор и заявляют, что дали показания под давлением. Эта история — полная противоположность нашумевшего дела Дианы Шурыгиной, когда девушка и ее родные потребовали самого сурового наказания для насильника. В деталях процесса и его предыстории разбиралась «Лента.ру».