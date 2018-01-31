«Уникальная схватка». США спланировали ход войны с Россией 

«Второй человек в Пентагоне», заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол Сельва рассказал, какими могут быть конфликты США с Россией и Китаем, пишет Defense News.
По словам Сельвы, это были бы две уникальные схватки. С Китаем в первую очередь США сражались бы на море и в воздухе. С Россией в основном были бы задействованы ВВС и армия, хотя и флот имел бы немалое значение, особенно на начальном этапе войны.
Генерал подтвердил, что в соответствии с новой военной стратегией Пентагона Россия считается «глобальной» угрозой.
Сельва также высказался о новейших разработках оружия в Китае и России. По мнению генерала, США «потеряли техническое преимущество по гиперзвуковому оружию, но не проиграли битву».
Он заявил, что США необходимо уделять внимание разработке маневренных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных преодолевать средства ПРО противника.