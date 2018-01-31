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США спланировали ход войны с Россией и Китаем
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США спланировали ход войны с Россией и Китаем 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол Сельва описал возможную войну с Китаем и Россией. Об этом сообщает Defense News.
«Любая битва с Китаем, если она произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным сражением», — полагает военный. По его мнению, в таком конфликте сухопутным войскам и пехоте будет отведена поддерживающая роль.
В возможном конфликте с Россией, полагает Сельва, напротив, в основном будут задействованы ВВС и Армия США. На первоначальном этапе, предполагающем развертывание войск в Европе, сражения между странами могут проходить и на море.
Селва также высказался и о новейших разработках оружия, ведущихся Китаем и Россией. «Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, но не проиграли битву по гиперзвуку», — считает генерал.
По мнению Селвы, Москва и Пекин далеко продвинулись в развитии этой технологии, при этом Китай, готовый выделять на гиперзвуковые технологии сотни миллиардов долларов, превратил такие работы в «национальную программу».
Генерал полагает, что США необходимо уделять внимание разработке маневренных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных преодолевать средства ПРО противника.
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