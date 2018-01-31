Обзор зарубежных СМИ: на Су-27 натравили «Убийцу подводных лодок»

Обама незаконно следил за Трампом

Спецслужбы США следили за предвыборным штабом Дональда Трампа, сообщает Fox News . По данным канала, администрация тогдашнего главы государства Барака Обамы на основании ложных обвинений в шпионаже в пользу России получила разрешение Министерства юстиции на слежку за советником штаба Трампа по внешней политике Картером Пейджем. Об этом в своем меморандуме заявил глава комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нунес. Ознакомившиеся с меморандумом члены комитета и политики-республиканцы полагают, что использование разведки и правоохранительных органов в политических целях может разрушить страну. Именно поэтому, по данным канала, накануне комитет проголосовал за рассекречивание документа.

Паралимпийский комитет обвинили в сделке с Россией

Немецкий канал ZDF обвинил Международный паралимпийский комитет в сделке с Россией. В эфире канала прозвучали слова о том, что и МПК, и Международный олимпийский комитет, допустившие россиян к участию в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе, могли пойти на сделку с Россией, наказав ее «не слишком жестко», чтобы избежать бойкота. Таким образом журналисты канала прокомментировали слова главы Немецкого спортивного союза инвалидов Фридхельма Юлиуса Бойхера. По его мнению, МПК поддался «давлению», а допуск россиян — «удар в лицо» чистых спортсменов.

США натравили на российский Су-27 «Убийцу подводных лодок»

29 января США в ответ на якобы небезопасный перехват над Черным морем своего военного самолета российским Су-27 направили в сторону Прибалтики самолет P-8A Poseidon, также известный как «Убийца подводных лодок», сообщает Daily Star . Издание ссылается на данные мониторинга воздушного пространства, которые также свидетельствуют о том, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135 в то же самое время был направлен в Восточную Польшу. Представители США пока никак не прокомментировали эту информацию.

Пять стран разделят Каспий

Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркмения подготовили проект конвенции, которая определит правовой статус Каспийского моря, а также права каждой из стран на пользование им, сообщает Javan. По данным издания, которое ссылается на ряд высокопоставленных лиц пяти государств, этот проект будет утвержден на предстоящем весной 2018 года саммите глав стран региона. Между тем, отмечает журналист иранского издания, проект никак не определяет критерии и принципы разграничение прав.

Запад нацелился на интересы и гордость России

Журналист сербского издания «Нови Стандард» назвал запрет на использование российского флага на Олимпиаде 2018 года «политическим». По его мнению, Олимпийские игры перестали служить укреплению мира и сотрудничества между народами, став отражением «уродливых евроатлантических ценностей». Он отмечает, что США уже давно «овладели» олимпийскими структурами, а подобное решение против России приняли, чтобы «уязвить» ее спортивную гордость и навредить ее интересам, так как не смогли добиться этого на Украине и в Сирии.