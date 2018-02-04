Китай раскритиковал США

Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США

"Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого", — говорится в опубликованном заявлении ведомства в официальном аккаунте в соцсети WeChat. США в своей новой ядерной доктрине раздули угрозу китайского ядерного потенциала, Пекин выступает против подобных абсурдных и опрометчивых предположений, говорится в заявлении минобороны Китая.

Подчеркивается, что "Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики, строго соблюдает свои обязательства по реализации принципа никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым, а также никогда не использовать или угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным потенциалом, и свободных от ядерного оружия зон".