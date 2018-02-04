Ещё
Китай раскритиковал США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / liondw
США в своей новой ядерной доктрине раздули угрозу китайского ядерного потенциала, Пекин выступает против подобных абсурдных и опрометчивых предположений, говорится в заявлении минобороны Китая.
"Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого", — говорится в опубликованном заявлении ведомства в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
Подчеркивается, что "Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики, строго соблюдает свои обязательства по реализации принципа никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым, а также никогда не использовать или угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным потенциалом, и свободных от ядерного оружия зон".
Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.
РИА Новости: последние новости
Ким Чен Ын прокатился с супругой по ночному Пхеньяну В Стамбуле при посадке опасно сблизились российский и турецкий самолеты Адмирал оценил шансы найти обломки аргентинской подлодки "Сан-Хуан"
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы виновные в атаке на российский Су-25423
«Погиб как герой». Пилот сбитого Су-25 принял бой823
Скончалась Екатерина Залетаева69
Определен возраст для самого лучшего секса18
Минобороны показало ракетный удар по боевикам за Су-25205
Видео
01:18
Опубликованы кадры с места падения сбитого Су-25
Ближний Восток Армия
20:58
В Киеве радикалы окружили Десятинный монастырь
Украина В мире
01:32
«Я дал согласие». Объявился спонсор кампании Собчак
Политика
00:33
Садальский влез в скандал с Корчевниковым
Шоу-бизнес
02:07
Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве
Погода Новости Москвы
03:43
Эксперт назвал главную цель новой ядерной доктрины США
Армия
01:04
Минфин США отказался от части санкций против РФ
Экономика США
00:36
Глава Пентагона процитировал гимн Украины
США В мире
04:03
«Мы тебе припомним»: Собчак возмутила россиян
Шоу-бизнес
02:07
Москвичей ждет «самый мощный февральский снегопад за столетие»
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение