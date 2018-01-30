Ещё
Целый город на Украине остался без газа из-за долгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Целый город на Украине остался без газа из-за долгов 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Reuters
Украинский город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов, сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевоблгаз».
>> Украина готовится к отключениям
«По состоянию на 30 января 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей г. Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности», — говорится в сообщении.
Предприятие отмечает, что распределение природного газа потребителям осуществляется только при наличии у них подтвержденных объемов на соответствующий расчетный период в соответствии с заключенным договором поставки.
Использование газоснабжение без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство, говорится в сообщении «Киевоблгаза».
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире233
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео49
Найден мертвым актер Марк Саллинг14
Лавров отреагировал на «кремлевский доклад»98
«Не вам решать»: как США влияют на выборы в России63
Видео
01:18
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире
Общество
04:34
В США рассказали о сроках введения новых санкций
Политика
02:06
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Политика
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
01:11
Дворовые разборки: за «скорой» приехали следователи
Происшествия Статьи
00:04
Перехват разведчика США у границ РФ показали на видео
Армия
04:34
За «кремлевским докладом» последуют санкции
Политика
00:51
ЧП у метро «Улица 1905 года»: пострадали 10 человек
Происшествия
00:56
Семьи жертв крушения на Украине MH17 выиграли иск
Происшествия
02:37
Гудзееву уличили в обмане Шаляпина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение