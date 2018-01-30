Целый город на Украине остался без газа из-за долгов

Украинский город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов, сообщается на сайте коммунального предприятия «Киевоблгаз».

«По состоянию на 30 января 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей г. Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности», — говорится в сообщении.

Предприятие отмечает, что распределение природного газа потребителям осуществляется только при наличии у них подтвержденных объемов на соответствующий расчетный период в соответствии с заключенным договором поставки.

Использование газоснабжение без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство, говорится в сообщении «Киевоблгаза».