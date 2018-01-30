Разрыв отношений с США и другие события дня

Главные события вторника

США опубликовали «Кремлевский доклад»

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад", в нем 210 имен. В "кремлевский список" США внесены имена 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

В Совфеде заявили о разрыве отношений с Вашингтоном

Включение в «кремлевский список» минфина США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений Москвы и Вашингтона, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Названа цель разведки США над Крымом

Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что целью воздушной разведки самолётов ВМС США около берегов Крыма является изучение быстроты реагирования ПВО и передача этих данных Украине.

Украина испытала собственную крылатую ракету

Twitter

На Украине прошли успешные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов.

Умер самый старый мужчина в мире

Youtube

В испанской деревне Бьенвенида в возрасте 113 лет скончался Франциско Нуньес Оливейра (Francisco Núñez Olivera). Он был обладателем титула самого старого мужчины на Земле.

Пьяным россиянам не продадут алкоголь

Законопроект, который содержит новые правила торговли алкоголем, предусматривающие ограничение его продажи сильно выпившим гражданам, находится в стадии межведомственного согласования, заявили РИА Новости в Минздраве РФ.

У Табакова начались судороги

Telegram-канал "112 Экстренный вызов" сообщил, что у актера и режиссера Олега Табакова начались судороги, врачи говорят о возможном отказе работы мозга.

Соцсеть выдала секреты военной базы России

РИА Новости

Грандиозный скандал вокруг использования американцами современных гаджетов разгорается в Пентагоне. Выясняется, что невинные с виду устройства позволяют публично демонстрировать информацию, раскрывающую секреты американских военных баз.

Сирийская оппозиция не приехала на Конгресс в Сочи

Делегация сирийской оппозиции отказалась от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, передав свои полномочия турецкой делегации, заявил РИА Новости источник в МИД Турции во вторник.

Путин рассказал о попытках суицида Родченкова

Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за его незаконные манипуляции с запрещенными препаратами следовало бы посадить в тюрьму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Секс-символ" Сочи-2014 объяснила отказ от Олимпиады

Конькобежка Ольга Граф рассказала, почему решила бойкотировать Олимпиаду 2018 года. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.