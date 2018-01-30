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Разрыв отношений с США и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
США опубликовали «Кремлевский доклад»
Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад", в нем 210 имен. В "кремлевский список" США внесены имена 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
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В Совфеде заявили о разрыве отношений с Вашингтоном
Включение в «кремлевский список» минфина США почти всего российского руководства говорит о фактическом разрыве отношений Москвы и Вашингтона, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Названа цель разведки США над Крымом
Reuters
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что целью воздушной разведки самолётов ВМС США около берегов Крыма является изучение быстроты реагирования ПВО и передача этих данных Украине.
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Украина испытала собственную крылатую ракету
Twitter
На Украине прошли успешные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов.
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Умер самый старый мужчина в мире
Youtube
В испанской деревне Бьенвенида в возрасте 113 лет скончался Франциско Нуньес Оливейра (Francisco Núñez Olivera). Он был обладателем титула самого старого мужчины на Земле.
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Пьяным россиянам не продадут алкоголь
Законопроект, который содержит новые правила торговли алкоголем, предусматривающие ограничение его продажи сильно выпившим гражданам, находится в стадии межведомственного согласования, заявили РИА Новости в Минздраве РФ.
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У Табакова начались судороги
Telegram-канал "112 Экстренный вызов" сообщил, что у актера и режиссера Олега Табакова начались судороги, врачи говорят о возможном отказе работы мозга.
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Соцсеть выдала секреты военной базы России
РИА Новости
Грандиозный скандал вокруг использования американцами современных гаджетов разгорается в Пентагоне. Выясняется, что невинные с виду устройства позволяют публично демонстрировать информацию, раскрывающую секреты американских военных баз.
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Сирийская оппозиция не приехала на Конгресс в Сочи
Делегация сирийской оппозиции отказалась от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, передав свои полномочия турецкой делегации, заявил РИА Новости источник в МИД Турции во вторник.
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Путин рассказал о попытках суицида Родченкова
Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за его незаконные манипуляции с запрещенными препаратами следовало бы посадить в тюрьму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.
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"Секс-символ" Сочи-2014 объяснила отказ от Олимпиады
Конькобежка Ольга Граф рассказала, почему решила бойкотировать Олимпиаду 2018 года. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.
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