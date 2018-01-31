У Украины появится реальная угроза России

У Украины через десять лет появится реальная угроза России

Украина, похоже, приблизилась к собственному производству нового для страны вида оружия — крылатых ракет. Утверждается, что украинская разработка будет обладать рядом важных боевых качеств. И хотя ряд специалистов иронически отнеслись к прошедшим на Украине испытаниям, другие оценивают появление таких ракет более чем серьезно.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером объявил об успешном испытании крылатой ракеты (КР) украинского производства. «Еще одна очень хорошая новость сегодня. Украинская крылатая ракета наземного базирования прошла первое успешное испытание, — цитируют Порошенко »Ведомости» . — Она способна точно поражать как наземные, так и морские цели».

Ранее об успешном испытании объявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов , опубликовав фото и видеозапись испытаний.

«А еще эта ракета умеет огибать рельеф местности, да. И готовится она в формате наземного, морского и воздушного базирования», — не без гордости добавил во вторник вечером советник Порошенко Юрий Бирюков. «Сегодня состоялись успешные первые летные испытания украинской крылатой ракеты — эффективного, высокоточного оружия, которое на большой дальности может уничтожать вражеские цели — наземные и морские цели», — цитировала его газета ВЗГЛЯД . Как известно, у ВСУ не осталось крылатых ракет (КР) после подписания Будапештского меморандума в 1994 г. После распада СССР на Украине находились более 1000 стратегических КР воздушного базирования Х-22, предназначенных для использования бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95. Частично они были уничтожены, частично — переданы России.

На видеозаписи виден запуск ракеты из транспортно-пускового контейнера. Судя по всему, речь идет о противокорабельной крылатой ракете «Нептун», которая разработана киевским КБ «Луч», а производится в кооперации несколькими украинскими предприятиями — в том числе Харьковским авиационным заводом и «Мотор-Сич» . В Сети отмечалось, что ракета аналогична по конструкции советской противокорабельной ракете Х-35.

Российские генералы не поверили Турчинову

Российские политики восприняли новось из Киева с иронией. Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал Владимир Шаманов расценил заявление киевских политиков как не более чем «пропаганду».

«Для пропаганды у них есть все ресурсы, а вот запуск ракет требует особой подготовки. Не раз мы были свидетелями громких заявлений, за которыми ничего не было, — напомнил Шаманов газете ВЗГЛЯД. — Вот и сейчас нам пытаются доказать, что ракеты есть».

А его первый заместитель, генерал Виктор Заварзин призвал относиться к таким сообщениям с юмором. «Нам завтра с вами могут сообщить, что у них летающий танк, — сказал Заварзин газете ВЗГЛЯД. — Нельзя забывать, что в какой-то момент на Украине прекратилось финансирование научных ведомств. Да, специалисты там еще остались. Но вряд ли они в состоянии разработать новую ракету. Может быть, на базе старой советской, но я сомневаюсь».

Военные аналитики тоже восприняли заявление Киева как «дезу», но лишь частично.

«Ракета такого класса как П-120 или Х-35, или производные от них, отличаются малой дальностью. Поэтому смысла делать такие системы на эти ракеты нет. А чтобы обеспечить производство подобных систем, необходимо иметь соответствующую электронику. Я не вижу материально-технической базы на Украине для того, чтобы создать такую ракету», — заключил Сивков. «Скорее всего, заявления о том, что данная ракета может огибать рельеф — неправда», — сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков , который, кстати, не исключил, что в основу украинской разработки легла другая советская ракета — морская П-120. «Во-первых, система обеспечения полета с огибанием рельефа местности для малогабаритных ракет — довольно сложная система, которая создавалась только на территории РСФСР. Во-вторых, огибание рельефа имеет смысл только в тех случаях, когда речь идет о стрельбе на большие расстояния», — пояснил он.

«Но у них нет электроники, систем наведения, корпуса»

«Они что-то могут сделать в очень большой кооперации с США или ЕС, под их руководством, используя свои оставшиеся мощности», — подчеркивал он. — Двигатели они делали на «Южмаше» и могут продолжить делать их там. Но у них нет всего остального — электроники, систем наведения, корпуса». В августе 16-го года, напомним, Порошенко анонсировал программу переоснащения украинской армии, в том числе включающей в себя задачи по созданию крылатых ракет. Но первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД тогда выразил сомнения в достоверности слов Порошенко.

«Главный вопрос в головке самонаведения, — заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Может ли Украина в нынешних условиях такие головки производить? Большой вопрос. То есть отрабатывается просто концепция старта и полета на определенное расстояние без привязки к поражению определенной цели. Работы находятся на начальном этапе». Эксперты обратили внимание, что из видеозаписи даже не ясно, поразила ли ракета хоть какую-то мишень. Впрочем, об этом даже и не заявлялось. Неизвестна пока ни дальность ее полета, ни наличие системы целеуказания и самонаведения — а это важнейший для ракеты параметр.

О том, что украинская ракета — это модернизация Х-35, говорят сходные габариты и характерный след от работы твердотопливного двигателя, рассказал Пятому каналу завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин . «Ракета надежная, имеет большой потенциал модернизации, полагаю, этим и воспользовались украинские разработчики», — добавил эксперт. Эксперт оговорился, что даже в советское время с момента начала производства крылатых ракет в 1984 году успешные пуски смогли совершить только спустя четыре года. И только в 2003 году, после существенной модернизации, она стала поступать на вооружение уже Российской армии.

»С военной точки зрения эта угроза потребует усиления ПВО и ПРО Москвы и всего Центрального региона, однако в любом случае эти системы осложнят военно-политическую обстановку, а для руководства Украины станут мощным политико-пропагандистским аргументом о якобы «устрашении Москвы». По хорошему, посоветовал Пухов, России было бы желательно вообще воспрепятствовать развертыванию или созданию на Украине таких систем». Глава аналитического АСТ-центра, член общественного совета при Минобороны Руслан Пухов также серьезно отнесся к прошедшим на Украине испытаниям. По его мнению, украинские ракетные проекты («Нептун» и «Гром-2») не стоит недооценивать. «Возникает угроза развертывания через несколько лет серьезных и относительно высокоточных систем вооружения враждебного государства в непосредственной близости к важным и густонаселенным регионам России, в том числе к Москве, — предупредил эксперт в интервью „МК“.