Украина испытала собственную крылатую ракету

Готовий ще один суттєвий аргумент для стримування агресора. Українська крилата ракета pic.twitter.com/cM18SApJhw— Олександр Турчинов (@Turchynov) 30 января 2018 г. На Украине прошли успешные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов . Он уточнил, что это оружие создано конструкторским бюро "Луч" совместно с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны.

Новая ракета предназначена для уничтожения целей как на земле, так и в море. Турчинов добавил, что после разоружения Украины в рамках Будапештского меморандума в стране не осталось ни одной крылатой ракеты. Но теперь СНБО поставил местному ОПК задачу разработать ракеты не только для армии, но и для флота и авиации.