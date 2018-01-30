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Украина испытала собственную крылатую ракету
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Украина испытала собственную крылатую ракету 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Украине прошли успешные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов. Он уточнил, что это оружие создано конструкторским бюро "Луч" совместно с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны.
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Новая ракета предназначена для уничтожения целей как на земле, так и в море. Турчинов добавил, что после разоружения Украины в рамках Будапештского меморандума в стране не осталось ни одной крылатой ракеты. Но теперь СНБО поставил местному ОПК задачу разработать ракеты не только для армии, но и для флота и авиации.
В заключении секретарь СНБО заявил, что дальность полета новой ракеты и ее боевая часть не противоречат международным соглашениям. И это оружие должно стать мощным фактором сдерживания агрессора. Что это за агрессор, Турчинов не уточнил.
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