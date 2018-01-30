Обзор зарубежных СМИ: «Керченский мост ничего не спасет»

Украинский строитель раскритиковал Крымский мост

Украинский инженер путей сообщения, член Академии строительства Украины Петр Коваль заявил изданию Диалог.ua, что Керченский мост «ничего не спасет», «если вдруг произойдут более серьезные тектонические сдвиги».

Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что мост при перемещениях Скифской плиты, Индоло-Кубанского прогиба, Большого Кавказа и Горного Крыма «может разорвать реально, и последствия будут просто катастрофическими».

Эстонцы смогут «нормально» жить на пенсию, но с условиями

Член социальной комиссии Рийгикогу Игорь Кравченко в материале для Delfi порассуждал о том, сможет ли среднестатистический эстонец «нормально жить на пенсию».

Он отметил, что население Эстонии сокращается, пожилых людей становится все больше, а молодежи, которая платит налоги, все меньше. В начале 2017 года коалиция правительства во главе с центристами решила реформировать пенсионную систему, чтобы «достойная старость» была и у высокооплачиваемого работника и у человека с низким достатком. По словам Кравченко, в будущем размер пенсии эстонцев будет зависеть только от рабочего стажа. При этом он добавил, что открывать гражданам доступ сразу ко всей сумме накоплений было бы нецелесообразно. Также эстонцы не должны гнаться за «большой прибылью» с помощью иностранных финансовых института, а инвестирование в отечественные фонды «должно поощряться».

Трамп бросил тень на НАТО

В феврале военные и дипломаты встретятся на крупнейшей европейской конференции по безопасности в Мюнхене. Как отмечает Foreign Policy , президент США Дональд Трамп бросит «длинную тень» на ежегодное мероприятие, поскольку его «провокационные комментарии» о НАТО поколебали доверие американских партнеров по ту сторону Атлантики.

«Хотя слова Трампа мутили воду, альянс устоял», — отмечает издание, подчеркивая, что американские военные и политики работают со своими европейскими коллегами, чтобы «попытаться сдержать Россию», администрация Трампа «предприняла конкретные шаги» по укреплению альянса и борьбе с Москвой, в том числе, согласившись поставить на Украину летальное оружие. «Но альянс — это не только оружие и бюджеты», а «тон и слова президента вызвали серьезные сомнения» у союзников по НАТО и заставляют чувствовать «неопределенность». Ранее Трамп называл НАТО устаревшей организацией, которая финансово обходится слишком дорого для США.

Угрожает ли борьба с домогательствами сексуальной свободе

Научный сотрудник Стокгольмского института перспективных исследований Катарина Берндт Расмуссен заявила Le Monde , что, несмотря на слова критиков о том, что акция против домогательств #metoo приведет к пуританству и ограничению сексуальной свободы, все будет «с точностью до наоборот».

Расмуссен подчеркнула, что сексуальная свобода «может существовать лишь при наличии права сказать „нет“. При этом #metoo не призывает „залезать под одеяло“ к людям и не осуждает какие-либо практики или предпочтения. „Это [формирование новой сексуальной нормы] болезненный процесс, и я понимаю, что некоторые мужчины не хотят в нем участвовать из-за риска осуждения. Женщинам же постоянно приходится иметь с этим дело. Их с малых лет учат не одеваться вызывающе и не ходить одной вечером“, — отметила исследователь. Она подчеркнула, что мужчинам теперь нужно действовать осторожнее, чтобы не допустить неприемлемого поведения.

»Арабская весна» расколола весь мир, а Путин победил

Бывший депутат Национального собрания Франции Кристиан Ваннест в своем материале для Boulevard Voltaire пишет, что президент Владимир Путин — «модель главы государства» для стран, которые на Западе некоторые «презрительно называют нелиберальными демократиями». Однако Путин «победил», оставив главу Сирии Башара Асада у власти и вернув ему территории, отмечает Ваннест.

Автор раскритиковал «арабскую весну», подчеркнув, что она привела не только к «хаосу в арабском мире», но и к «расколу на Западе». Бывший депутат называет Путина «единственным, кто может говорить со всеми действующими лицами в регионе сегодня, как если бы согласованность и непрерывность его действий ставила бы его выше размножившихся противоречий и тупиков».