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На Украине признали исчезновение собранных налогов
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На Украине признали исчезновение собранных на армию налогов 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»
Депутаты Верховной Рады не смогли определить, на что были потрачены собранные за последние четыре года с зарплат граждан военные сборы. Об этом пишут «Вести».
С 2014 года работающие украинцы начали платить на военные расходы по 1,5 процента от зарплаты. В том же году удалось собрать 2,5 миллиарда гривен, в 2015 — 9 миллиардов, в 2016 — 11,4 миллиарда. За 2017 год было собрано 15 миллиардов. Всего на военные нужды украинцы отчислили 37,9 миллиардов гривен (около 1,32 миллиарда долларов).
«Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра. Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство», — заметил депутат Верховной Рады Виталий Куприй.
Как отмечают специалисты, на собранные средства Украина могла купить у США 2300 противотанковых ракетных комплексов Javelin или 16 самолетов F-16.
В ноябре 2017 года Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выделить Украине в качестве помощи 47 миллионов долларов на покупку около 40 комплексов Javelin.
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