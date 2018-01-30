На Украине признали исчезновение собранных налогов

«Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение Пенсионного фонда, у которого была дыра. Я провел собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство», — заметил депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

С 2014 года работающие украинцы начали платить на военные расходы по 1,5 процента от зарплаты. В том же году удалось собрать 2,5 миллиарда гривен, в 2015 — 9 миллиардов, в 2016 — 11,4 миллиарда. За 2017 год было собрано 15 миллиардов. Всего на военные нужды украинцы отчислили 37,9 миллиардов гривен (около 1,32 миллиарда долларов).