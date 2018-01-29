Предатель России снова заговорил и другие события дня

"Нас опять тра##ули": Тягачев о допинговом скандале с РФ
Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал ситуацию, связанную с отстранением российских спортсменов от Олимпиады — 2018, сообщает Life.
Фитнес-трекер выдал расположение военных баз США
Эксперты обнаружили на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, включая США. Передвижение солдат по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.
Российских паралимпийцев допустили до Игр с условием
Спортсменам-паралимпийцам из России разрешили выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).
Только 20% мяса: колбасу в России будут делать по-новому
Минимум мяса: в России разработали новый ГОСТ на колбасу.
«Московский комсомолец» пишет, что эксперты Росстандарта разработали новый ГОСТ для полукопченой колбасы. Как утверждается издание, теперь в магазинах может появиться «совершенно легальная колбаса, в которой будет минимум мяса».
Опыты над людьми: в Европе разгорается новый скандал
Немецких автопроизводителей заподозрили в поддержке экспериментов на людях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.
Фальшивые банкоматы устанавливают к ЧМ-2018
В России появляются фальшивые банкоматы, сообщает «Коммерсант».
Предатель России дал первое интервью после побега
Автор документальных фильмов о допинге в России Хайо Зеппельт в своем твиттере анонсировал первое интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова после побега из России.
«Поженившиеся» геи оказались в осаде
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Молодые люди, якобы заключившие первый однополый брак в России, все выходные не покидали свою квартиру, сообщает «Комсомольская правда».
«Бессмысленное вранье»: Собчак не навещала Навального
Оппозиционер Алексей Навальный в своем твиттере опроверг информацию о том, что кандидат в президенты России Ксения Собчак навестила его в ОВД после задержания.