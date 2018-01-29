Предатель России снова заговорил и другие события дня

Главные события понедельника

"Нас опять тра##ули": Тягачев о допинговом скандале с РФ

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал ситуацию, связанную с отстранением российских спортсменов от Олимпиады — 2018, сообщает Life.

Фитнес-трекер выдал расположение военных баз США

AFP 2018 / US NAVY / Shane T. McCoy

Эксперты обнаружили на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, включая США. Передвижение солдат по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.

Российских паралимпийцев допустили до Игр с условием

Спортсменам-паралимпийцам из России разрешили выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Только 20% мяса: колбасу в России будут делать по-новому

Минимум мяса: в России разработали новый ГОСТ на колбасу.

Московский комсомолец » пишет, что эксперты Росстандарта разработали новый ГОСТ для полукопченой колбасы. Как утверждается издание, теперь в магазинах может появиться «совершенно легальная колбаса, в которой будет минимум мяса».

Опыты над людьми: в Европе разгорается новый скандал

Немецких автопроизводителей заподозрили в поддержке экспериментов на людях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Фальшивые банкоматы устанавливают к ЧМ-2018

В России появляются фальшивые банкоматы, сообщает «Коммерсант».

Предатель России дал первое интервью после побега

Автор документальных фильмов о допинге в России Хайо Зеппельт в своем твиттере анонсировал первое интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова после побега из России.

«Поженившиеся» геи оказались в осаде

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Молодые люди, якобы заключившие первый однополый брак в России, все выходные не покидали свою квартиру, сообщает « Комсомольская правда ».

«Бессмысленное вранье»: Собчак не навещала Навального