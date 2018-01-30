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В ООН надеются на финансовую помощь России
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Глава Ближневосточного агентства ООН надеется на помощь России после заморозки помощи от США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Крэхенбюль заявил, что организация рассчитывает на финансовую поддержку от России. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
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«Я призываю к получению различных источников финансирования и хотел бы напомнить, что Россия в конце прошлого года подписала своё первое многолетнее соглашение с гуманитарной организацией БАПОР», — приводит РИА Новости слова Крэхенбюля.
По его словам, «это договор на 5 лет». Он добавил, что «это то, что мы хотели бы видеть в более широком масштабе».
Крэхенбюль сказал, что агентство ожидает более активного участия других стран-доноров БАПОР с учётом значительного сокращения финансирования со стороны США.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон заморозил два перевода на сумму $100 млн В БАПОР в связи с этим заявили о нехватке средств для того, чтобы обеспечить едой около 1 млн человек в секторе Газа.
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 Ещё 4 источника 
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