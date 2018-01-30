В ООН надеются на финансовую помощь России

Глава Ближневосточного агентства ООН надеется на помощь России после заморозки помощи от США

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Крэхенбюль заявил, что организация рассчитывает на финансовую поддержку от России. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

>> В Совфеде заявили о разрыве отношений Москвы и Вашингтона «Я призываю к получению различных источников финансирования и хотел бы напомнить, что Россия в конце прошлого года подписала своё первое многолетнее соглашение с гуманитарной организацией БАПОР», — приводит РИА Новости слова Крэхенбюля.

По его словам, «это договор на 5 лет». Он добавил, что «это то, что мы хотели бы видеть в более широком масштабе».

Крэхенбюль сказал, что агентство ожидает более активного участия других стран-доноров БАПОР с учётом значительного сокращения финансирования со стороны США.