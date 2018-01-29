Россиянину предъявлены обвинения в Таиланде

СМИ: В Таиланде россиянину предъявлены обвинения в связи с ДТП

В Таиланде россиянину предъявлены обвинения в неосторожном вождении.

Как сообщает Phuket News, ДТП произошло в ночь с 27 на 28 января в районе Таланг на острове Пхукет.

Россиянин в ходе допроса заявил, что ехал в аэропорт встречать жену после тренировки по тайскому боксу. По его словам, он сильно устал и заснул за рулём.

Автомобиль мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda City.

Россиянин в аварии не пострадал. Гражданин Таиланда получил травмы и был доставлен в больницу.