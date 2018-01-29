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Россиянину предъявлены обвинения в Таиланде
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СМИ: В Таиланде россиянину предъявлены обвинения в связи с ДТП 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Eakkapop Thongtub
В Таиланде россиянину предъявлены обвинения в неосторожном вождении.
Как сообщает Phuket News, ДТП произошло в ночь с 27 на 28 января в районе Таланг на острове Пхукет.
Россиянин в ходе допроса заявил, что ехал в аэропорт встречать жену после тренировки по тайскому боксу. По его словам, он сильно устал и заснул за рулём.
Автомобиль мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda City.
Россиянин в аварии не пострадал. Гражданин Таиланда получил травмы и был доставлен в больницу.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 4 источника 
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