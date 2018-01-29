Пока вы спали: россиян предупредили об опасности отдыха в Турции

Пока вы спали: россиян предупредили об опасном вирусе

Американские солдаты «сдают» расположение баз во время бега

The Washington Post пишет, что американские солдаты, использующие фитнес-трекеры, раскрывают «высокочувствительную информацию о локации и деятельности американских военных баз».

По данным WSJ, карта The Global Heat Map, работающая через GPS, демонстрирует геолокации и передвижения пользователей фитнес-трекеров в 2015-2017 годах. Речь идет о людях, которые бегают, ездят на велосипедах, а также занимаются водными и зимними видами спорта. Газета поясняет, что в Ираке и Сирии на этой карте почти нет данных, видны только небольшие места активности, которые якобы и раскрывают расположение военных баз США.

WADA занялась проверкой контейнеров для допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало исследовать контейнеры для допинг-проб BEREG-KIT компании Berlinger, чтобы выяснить, можно ли их вскрыть. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам представителей агентства, информация о возможности вскрыть контейнеры, если пробы заморожены, поступила из лаборатории в Кельне. В Berlinger заявили, что проблему выявить не удалось. WADA решило провести собственное расследование и пообещало следить за Berlinger до тех пор, пока ситуация не прояснится. Ранее WADA обвиняло Россию во вскрытии и подмене допинг-проб.

Таможенники научились узнавать о дорогих покупках россиян за границей

Таможенники начали получать информацию о дорогостоящих товарах, приобретенных россиянами за рубежом, с помощью tax free и от коллег из других стран. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По словам собеседника газеты, нововведение действует с ноября–декабря. Таможенники пресекли уже несколько десятков попыток провезти через границу дорогостоящие часы, украшения и одежду. В аэропортах людей встречали сотрудники таможенной службы , «вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок».

Россиян предупредили о вирусе Зика в Турции

Роспотребнадзоре заявили, что на прибрежных территориях Турции были обнаружены комары-переносчики вируса Зика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о побережьях провинций Артвин, Ризе и Трабзон. В октябре прошлого года там нашли четырех человек, подхвативших вирус после посещения Кубы. Роспотребнадзор спрогнозировал распространение ареала обитания комаров также на центральные районы страны и северное побережье. В ведомстве россиян призвали учитывать ситуацию при планировании поездок.

На россиян-владельцев оружия призвали надевать спецжилеты

По словам Нилова, речь идет об опознавательных знаках по примеру тех, которые есть у правоохранителей. Депутат отметил, что благодаря знакам и спецжилетам окружающие будут знать, что у человека есть оружие, а силовики смогут проверить его на соответствие всем требованиям.