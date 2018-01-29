Пока вы спали: россиян предупредили об опасности отдыха в Турции

Американские солдаты «сдают» расположение баз во время бега
The Washington Post пишет, что американские солдаты, использующие фитнес-трекеры, раскрывают «высокочувствительную информацию о локации и деятельности американских военных баз».
По данным WSJ, карта The Global Heat Map, работающая через GPS, демонстрирует геолокации и передвижения пользователей фитнес-трекеров в 2015-2017 годах. Речь идет о людях, которые бегают, ездят на велосипедах, а также занимаются водными и зимними видами спорта. Газета поясняет, что в Ираке и Сирии на этой карте почти нет данных, видны только небольшие места активности, которые якобы и раскрывают расположение военных баз США.
WADA занялась проверкой контейнеров для допинг-проб
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало исследовать контейнеры для допинг-проб BEREG-KIT компании Berlinger, чтобы выяснить, можно ли их вскрыть. Об этом сообщается на сайте организации.
По словам представителей агентства, информация о возможности вскрыть контейнеры, если пробы заморожены, поступила из лаборатории в Кельне. В Berlinger заявили, что проблему выявить не удалось. WADA решило провести собственное расследование и пообещало следить за Berlinger до тех пор, пока ситуация не прояснится. Ранее WADA обвиняло Россию во вскрытии и подмене допинг-проб.
Таможенники научились узнавать о дорогих покупках россиян за границей
Таможенники начали получать информацию о дорогостоящих товарах, приобретенных россиянами за рубежом, с помощью tax free и от коллег из других стран. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника газеты, нововведение действует с ноября–декабря. Таможенники пресекли уже несколько десятков попыток провезти через границу дорогостоящие часы, украшения и одежду. В аэропортах людей встречали сотрудники таможенной службы, «вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок».
Россиян предупредили о вирусе Зика в Турции
В Роспотребнадзоре заявили, что на прибрежных территориях Турции были обнаружены комары-переносчики вируса Зика. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о побережьях провинций Артвин, Ризе и Трабзон. В октябре прошлого года там нашли четырех человек, подхвативших вирус после посещения Кубы. Роспотребнадзор спрогнозировал распространение ареала обитания комаров также на центральные районы страны и северное побережье. В ведомстве россиян призвали учитывать ситуацию при планировании поездок.
На россиян-владельцев оружия призвали надевать спецжилеты
Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил «Парламентской газете», что сейчас депутаты работают над проектом закона, обязывающего владельцев огнестрельного оружия (охотничьего, нарезного, травматического) носить специальные жилеты или опознавательные знаки.
По словам Нилова, речь идет об опознавательных знаках по примеру тех, которые есть у правоохранителей. Депутат отметил, что благодаря знакам и спецжилетам окружающие будут знать, что у человека есть оружие, а силовики смогут проверить его на соответствие всем требованиям.