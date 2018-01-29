Турки разбомбили курдов и самый древний сирийский храм

В результате турецких авиаударов по позициям курдских формирований в Африне частично уничтожен 3000-летний храм — самый древний на территории Сирии. Об этом пишет в понедельник, 29 января, The Telegraph.

Как отмечается, по меньшей мере на 60 процентов был разрушен храм Айн-Дара, построенный на террасе, с которой открывается вид на долину Африн. «Эта атака отражает ненависть и варварство турецкого режима, направленные против (…) прошлого, настоящего и будущего сирийского народа», — говорится в заявлении Департамента древностей и музеев Сирии.

Фотографии с места выложил на своей странице в Facebook Сирийский центр по мониторингу прав человека. На них видно, что от древнего строения местами остались лишь мелкие осколки.

Айн-Дара — храм сиро-хеттского периода. Предполагается, что он строился в три этапа с 1300 до 740 года до нашей эры. Он известен статуями и изображениями огромных львов и сфинксов. Его руины случайно обнаружили в 1955 году.

Ранее в сети появилась запись атаки турецкого ударного вертолета T129 ATAK по позициям курдов.

Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне с 20 января. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG). Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление на сирийские территории после взятия Африна и дойдут до Идлиба.