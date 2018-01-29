Ещё
Папа Римский начинает и заканчивает день «по-украински»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа Римский признался, что начинает и заканчивает день «по-украински» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Папа Римский Франциск в воскресенье посетил собор святой Софии в итальянской столице, где помолился вместе с прихожанами украинской греко-католической церкви за мир на Украине и поблагодарил жителей этой страны за уход за пожилыми итальянцами. Его слова передает "Радио Ватикана".
"Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — заявил папа Франциск.
Кроме того, понтифик признался, что каждое утро и вечер видит икону, которая напоминает ему об Украине.
"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами… Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", — рассказал он.
При этом папа Франциск отметил "труд тысяч украинских женщин, домашних работниц, самоотверженно помогающих итальянским старикам и детям".
РИА Новости: последние новости
В Польше считают неуместным вмешательство посла Израиля в не принятый закон Невозможно лишить: Волкер о праве вето России в ООН Восточную пуму официально признали вымершей
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австралия сделала выводы о «военной угрозе» от РФ47
Джигарханян сделал скандальное заявление658
Ведущий Первого канала попросил о помощи71
Литовский мститель лично покарал высокопоставленных педофилов110
«Отдыхает, и совесть не покусывает»: поклонники осудили Ардову35
Видео
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:19
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым
Политика Конфликты
01:56
Путин рассказал о полете на «Белом лебеде»
Политика
00:30
Кличко оклеветал Starbucks
Украина В мире
00:22
«Пока дорожники отдыхают»: золотая молодежь отожгла в Москве
Происшествия
06:53
«Жуткая травля». Шурыгина рассказала о ненависти к ней
Шоу-бизнес
00:41
Валерия получила удар от Садальского
Шоу-бизнес
00:43
Мария Саакян умерла в 37 лет
Происшествия В мире
00:00
Россияне хотят наказать танцующих курсантов
Общество
01:46
Собчак устроила одиночный пикет в Грозном
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение