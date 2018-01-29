Папа Римский начинает и заканчивает день «по-украински»

"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами… Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", — рассказал он.

Кроме того, понтифик признался, что каждое утро и вечер видит икону, которая напоминает ему об Украине.