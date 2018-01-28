Британская разведка в ярости от заявления министра обороны

Британских разведчиков разозлил «длинный язык» министра обороны

Сотрудники разведывательной службы Великобритании «пришли в ярость» после заявления министра обороны страны Гевина Уильямсона, который рассказал о планах Москвы нанести удар по инфраструктуре страны. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По словам военных, несдержанный на язык министр мог озвучить засекреченную информацию, которую предоставили союзники Великобритании. Его заявление может подорвать сотрудничество Лондона с партнерами.

Мы бы не хотели заниматься спекуляциями и поднимать панику— источник. Другой источник отметил, что заявления Уильямсона показали верх его непрофессионализма, потому что никто никогда не давал количественную оценку риска для граждан в случае атаки на инфраструктуру Британии.