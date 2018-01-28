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В ДНР объяснили «затишье» в Донбассе
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В ДНР объяснили «затишье» в Донбассе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«Затишье» вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе связано с прибытием комиссии Министерства обороны Украины в зону спецоперации.
Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.
«Относительное затишье вдоль всей линии соприкосновения мы связываем с прибытием комплексной комиссии МО Украины в зону АТО», — сообщил он. Басурин отметил, что целью проверки являются факты масштабного хищения материальных средств в 30-й отдельной механизированной бригаде, также и одновременный выход из строя девяти единиц бронетанковой техники в 93-й отдельной механизированной бригаде.
В состав комиссии входят сотрудники СБУ из-за подозрений, что имела место диверсия.
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