В ДНР объяснили «затишье» в Донбассе

«Затишье» вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе связано с прибытием комиссии Министерства обороны Украины в зону спецоперации.

«Относительное затишье вдоль всей линии соприкосновения мы связываем с прибытием комплексной комиссии МО Украины в зону АТО», — сообщил он. Басурин отметил, что целью проверки являются факты масштабного хищения материальных средств в 30-й отдельной механизированной бригаде, также и одновременный выход из строя девяти единиц бронетанковой техники в 93-й отдельной механизированной бригаде.