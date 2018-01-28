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«Дайте мне шанс». Гангстер Биба хочет вернуться в РФ
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«Дайте мне шанс». Гангстер Биба хочет вернуться в РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Twitter
Самый известный российский гангстер в Нью-Йорке 70-летний Борис Найфельд, больше известный как Биба, хочет вернуться на родину. После торговли героином, схем налогового мошенничества и других криминальных предприятий Найфельд недавно в очередной раз вышел из тюрьмы и находится на испытательном сроке. Он разведен и, по его словам, живет на пособие в размере 750 долларов в месяц. В России он надеется начать новую жизнь, сообщает издание Times of Israel.
"Дайте мне шанс начать новую жизнь", — цитирует Найфельда издание.
Найлфельд уже многие годы ходит с бритой головой, у него пронзительный взгляд, а крепкое тело украшают многозначительные татуировки. Долгие годы он был одной из устрашающих фигур в русскоязычных кварталах города.
Однако пока покинуть США он не может. В октябре он в очередной раз вышел из тюрьмы, где провел два года по обвинениям в подготовке убийства и попытке вымогательства. Теперь его ждут три года испытательного срока, в течение которых он не может покинуть страну.
Но на данный момент ему не разрешают уйти, все еще сталкиваясь с трехлетним испытанием от своего последнего срока тюремного заключения, который закончился в октябре, двухлетним сроком на его роль в заговоре об убийстве, который превратился в попытку вымогательства.
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