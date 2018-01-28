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Семья сделала необычную находку в унитазе
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Змея заставила австралийскую семью поверить в призраков в унитазе 

Lenta.ru 6 часов назад
Австралийская семья несколько дней считала, что в их доме появились призраки. Однако причиной странных событий оказалась змея, заползшная в сливной бачок унитаза. На видеозапись извлечения рептилии обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел в австралийском городе Нуза, штат Квинсленд. Несколько дней в одном из домов беспричинно срабатывал слив унитаза, и жильцы списывали это на паранормальную активность. Когда они решили разобраться, в чем дело, и на четвертый день проверили бачок, они обнаружили там четырехметровую змею — коричневую бойгу.
На ролике ловец змей Люк открывает бачок и начинает медленно доставать оттуда змею. Она набрасывается на него, но он оказывается быстрее, вытаскивает ее руками и сажает в черный мешок.
Люк показал, как освобождал змею на странице группы местных ловцов змей на Facebook. «Я поймал ее быстро, а иначе было нельзя: мне бы пришлось опустить руки в унитаз», — комментирует свои действия змеелов. После извлечения из унитаза змею отпустили на волю.
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