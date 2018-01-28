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Польша пожаловалась на дурную славу
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Польша пожаловалась на дурную славу «соучастницы Гитлера» 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: EPA
Институт национальной памяти Польши ответил на критику со стороны Израиля в адрес закона, запрещающего винить поляков в Холокосте.
В заявлении говорится, что ИНП считает неправомерным вмешательство израильской стороны «в процесс принятия поправок к закону, который еще не завершен». ИНП заявил, что Польша «стала первой жертвой немецкого захватчика», передает ТАСС.
ИНП пожаловался, что за последние годы Польша не раз «становилась жертвой клеветы и изображалась соучастником Гитлера». «Защиту доброго имени» Польши в ИНП считают «очевидным и необходимым вопросом».
«Раньше эта защита была неэффективной, и позиция польских властей не всегда воспринималась в социальном и медиа-пространстве», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что закон не направлен против научных исследований и призван «бороться только с преднамеренными искажениями истории».
«Обвинения в отношении поляков, касающиеся периода Второй мировой войны, если они подтверждены документами, не повлекут за собой юридические санкции», — утверждает ИНП.
Канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что премьер Биньямин Нетаньяху и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий договорились о незамедлительном начале диалога между компетентными командами двух стран для урегулирования разногласий вокруг формулировок польского закона.
Напомним, Нетаньяху выступил категорически против введения в Польше уголовного преследования за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.
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