Польша объяснила цель «антибандеровского» закона

«Бороться с ложью»: премьер Польши объяснил цель «антибандеровского» закона

Главная цель нового закона об Институте национальной памяти, запрещающего бандеровскую идеологию, — не допустить искажения истории. Об этом заявил премьер министр страны Матеуш Моравецкий в видеообращении, опубликованном его канцелярией.

Ранее сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда

"Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп", — заявил Моравецкий, отметив, что почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.

Польский премьер подчеркнул, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам. "Мы хотим бороться с ложью в каждой форме", — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал законопроект неприемлемым. "Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — заявил он.

Глава МИД Украины, в свою очередь, считает, что введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" ужесточает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию.