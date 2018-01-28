Ещё
Польша объяснила цель «антибандеровского» закона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бороться с ложью»: премьер Польши объяснил цель «антибандеровского» закона 

РИА Новости 28 января 2018
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Главная цель нового закона об Институте национальной памяти, запрещающего бандеровскую идеологию, — не допустить искажения истории. Об этом заявил премьер министр страны Матеуш Моравецкий в видеообращении, опубликованном его канцелярией.
Ранее сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.
"Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп", — заявил Моравецкий, отметив, что почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких.
Польский премьер подчеркнул, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам. "Мы хотим бороться с ложью в каждой форме", — заявил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал законопроект неприемлемым. "Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — заявил он.
Глава МИД Украины, в свою очередь, считает, что введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" ужесточает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию.
Бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук в воскресенье заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты.
РИА Новости: последние новости
Сирийский спецназ работает в районе ликвидации боевиков, сбивших Су-25 Киев пригрозил немецким депутатам "плачевными последствиями" визита в Крым Саакашвили рассказал о "железных памперсах" Порошенко
 Ещё 137 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассказали о «монструозной» российской пушке297
Опубликованы документы пилота сбитого Су-25543
Опубликовано видео последнего боя пилота Су-25 с боевиками1699
Надменное лицо танцовщицы стало мемом5
«Зажрались»: новый тренд на Украине228
Видео
00:00
Надменное лицо танцовщицы стало мемом
В мире
00:12
Опубликовано видео последнего боя пилота Су-25 с боевиками
Происшествия Армия
00:31
Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота
Происшествия
00:47
Сбивший Су-25 ПЗРК может быть украинским
Происшествия Армия
04:21
Москву атакует «балканец»
Погода Новости Москвы
01:03
В Сети появилось видео нападения кабана на пенсионера
Происшествия
00:59
Участник «Битвы экстрасенсов» стал жертвой маньяка
Шоу-бизнес
03:56
Саакашвили рассказал о железных памперсах Порошенко
В мире Украина
01:53
В Москве за сутки вывезли 800 тысяч кубометров снега
Новости Москвы Общество
02:14
Поезда столкнулись в США, есть жертвы
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение