На Украине назвали области, которые хочет вернуть Польша

На Украине назвали области, которые намерена вернуть Польша

«Польский закон о «бандеровской идеологии» имеет дальновидные мотивации», — заявил Тягнибок в эфире канала NewsOne. Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок увидел в принятии «антибандеровского» закона в Польше территориальные претензии Варшавы к Киеву.

В первую очередь, уверен он, этот закон «направлен на ассимиляцию украинцев», работающих в Польше. Во-вторых, продолжил Тягнибок, Польша называет территорию современной Галичины и Волыни «Восточной Малопольшей». «Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что возможно будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине», — заявил он.

Лидер «Свободы» заявил, что «поляки открыли второй фронт против Украины», ведь «с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу».