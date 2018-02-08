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На Украине назвали области, которые хочет вернуть Польша
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На Украине назвали области, которые намерена вернуть Польша 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок увидел в принятии «антибандеровского» закона в Польше территориальные претензии Варшавы к Киеву.
«Польский закон о «бандеровской идеологии» имеет дальновидные мотивации», — заявил Тягнибок в эфире канала NewsOne.
В первую очередь, уверен он, этот закон «направлен на ассимиляцию украинцев», работающих в Польше. Во-вторых, продолжил Тягнибок, Польша называет территорию современной Галичины и Волыни «Восточной Малопольшей». «Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что возможно будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине», — заявил он.
Лидер «Свободы» заявил, что «поляки открыли второй фронт против Украины», ведь «с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу».
Напомним, еще на стадии парламентской работы закон вызвал резкую критику со стороны Украины. Киев выразил «глубокую обеспокоенность» решением польского Сейма одобрить законопроект, а украинские националисты потребовали отставки главы МИД страны Павла Климкина за провалы дипломатии. Кроме того, Украина грозила Польше восстанием гастарбайтеров.
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