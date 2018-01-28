Евреев возмутил закон Польши о холокосте

Желание поляков откреститься от холокоста всполошило евреев

Власти Израиля раскритиковали польский законопроект, который запрещает любые высказывания о причастности Польши к преступлениям нацистской Германии и, в частности, холокосту. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал документ безосновательным, передает Reuters

«Я категорически против. Нельзя изменить историю. Нельзя отрицать холокост», — сказал он и добавил, что поручил послу Израиля встретиться с польским премьером Матеушем Моравецким, чтобы выразить протест по поводу законопроекта.

Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог в Twitter призвал срочно вызвать посла из Варшавы для проведения консультаций относительно польского документа.

Другой израильский оппозиционер, журналист и писатель Яир Лапид тоже осудил законопроект в Twitter. «Холокост был задуман в Германии, но сотни тысяч евреев были убиты, не встретившись с немецким солдатом. Были польские лагеря смерти, и ни один закон не сможет изменить это», — написал он.