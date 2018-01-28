Ещё
Евреев возмутил закон Польши о холокосте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Желание поляков откреститься от холокоста всполошило евреев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Биньямин Нетаньяху, POOL New / Reuters
Власти Израиля раскритиковали польский законопроект, который запрещает любые высказывания о причастности Польши к преступлениям нацистской Германии и, в частности, холокосту. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал документ безосновательным, передает Reuters.
«Я категорически против. Нельзя изменить историю. Нельзя отрицать холокост», — сказал он и добавил, что поручил послу Израиля встретиться с польским премьером Матеушем Моравецким, чтобы выразить протест по поводу законопроекта.
Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог в Twitter призвал срочно вызвать посла из Варшавы для проведения консультаций относительно польского документа.
Другой израильский оппозиционер, журналист и писатель Яир Лапид тоже осудил законопроект в Twitter. «Холокост был задуман в Германии, но сотни тысяч евреев были убиты, не встретившись с немецким солдатом. Были польские лагеря смерти, и ни один закон не сможет изменить это», — написал он.
Как уточняет РИА Новости, пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет лишения свободы за выражение «польские лагеря смерти» и другие подобные. Кроме того, польский Сейм запретил «бандеровскую идеологию» и отрицанию Волынской резни.
Lenta.ru: последние новости
У Европы нашли точку G Эрдоган собрался дойти до Идлиба На Украине нашли новых врагов государственности
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын оставил больного Табакова177
Польский премьер назвал РФ главным врагом119
Расшифровано начало манускрипта Войнича11
Как Украина пыталась сохранить Крым в 2014 году78
Поженившиеся мужчины ответили МВД105
Видео
00:00
Японец искупался в Якутии при ‐60°C
В мире
01:09
Авиация возобновила поиски судна «Восток»
Катастрофы Происшествия
00:00
Белоруссия сняла пародию «Satisfaction»
Общество
Ferrero сожалеет о драках за «Нутеллу» на распродаже
Происшествия Компании
01:01
ФБР опубликовало документы о смерти Лесина
Происшествия
00:49
Опубликовано видео с пропавшего российского судна
Происшествия
01:54
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день
Новости Москвы
01:19
В Крыму высмеяли планы Киева
Политика
00:59
Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах
Общество
04:13
Трамп не стал встречаться с Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение