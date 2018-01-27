Не надо удивляться. Аваков о «дорожной полиции Крыма»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ведомстве намерены создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, которые будут работать на разных участках на Украине.
"У нас будут работать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, не надо удивляться. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", — сказал Аваков в субботу во время выступления на коллегии МВД, трансляцию вел телеканал "112 Украина".