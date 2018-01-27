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Не надо удивляться. Аваков о «дорожной полиции Крыма»
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На Украине появятся подразделения «дорожной полиции Крыма» 

РИА Новости 4 часа назад
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в ведомстве намерены создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, которые будут работать на разных участках на Украине.
"У нас будут работать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя, не надо удивляться. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", — сказал Аваков в субботу во время выступления на коллегии МВД, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
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