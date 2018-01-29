Украинским чиновникам вновь поднимут зарплаты

Чиновникам на Украине вновь повысят зарплаты. Повышение произойдет уже в третий раз за последние два года.

Чиновники на Украине вновь будут получать больше. В этот раз оклады руководителей государственных органов могут вырасти на 30-40%.

В 2018 году в рамках закона «О госслужбе» оклады госчиновников планируют серьезно повыстить. К примеру, оклад министра вырастет до 18 000 гривен (на 2800 грн). Как отмечает Вести.ua, данная цифра — это лишь оклад, на который еще нужно прибавить различные премии и надбавки. В результате доходы чиновников вырастут в разы.

Чиновники получают до 100% оклада в качестве отпускных, также существует надбавка за стаж работы (3% в год) и премии до 100% оклада.

В качестве примера приводится зарплата главы Минюста Павла Петренко , который фактически в декабре заработал более 53 тысяч гривен, тогда как оклад — лишь 15200 гривен. Остальное — премия за декабрь, надбавки за «интенсивность труда», выслугу лет, секретную работу и индексации.

В последние два года госчиновникам увеличивали зарплаты уже дважды, в то время как другим категориям бюджетников повышали зарплаты один раз.