Турция заявила об уничтожении четырехсот курдов

Турция заявила об уничтожении почти четырехсот курдов в Африне

"ВВС Турции при воздушных атаках с начала операции "Оливковая ветвь" уничтожили 340 целей террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ*. Ликвидировано 394 террориста. ВС Турции потеряли трех погибших, 30 военных получили ранения. Со стороны (оппозиционной) "Свободной сирийской армии" погибли 13 бойцов, 24 ранены", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости. Турецкая армия с начала операции в сирийском Африне ликвидировала 394 курда и боевика ИГ* (запрещена в РФ), ВВС страны уничтожили 340 целей, заявил турецкий генеральный штаб.

Операция продолжается в плановом режиме, добавляет генштаб.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещена в России