Трамп не стал встречаться с Порошенко

Президент США Дональд Трамп не встретился с украинским лидером Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, так как ему не хватило на это времени.
Об этом на своей странице в Twitter написала журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан, сославшись на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтона», — указывается в сообщении.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в ходе форума в Давосе. При этом в Белом доме сообщили, что такая встреча не запланирована, однако лидеры могут встретиться на одном из мероприятий.