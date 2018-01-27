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Трамп не стал встречаться с Порошенко
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СМИ: Трамп не стал встречаться с Порошенко в Давосе из-за нехватки времени 

RT на русском 1 час назад
Президент США Дональд Трамп не встретился с украинским лидером Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, так как ему не хватило на это времени.
Об этом на своей странице в Twitter написала журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан, сославшись на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтона», — указывается в сообщении.
Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в ходе форума в Давосе. При этом в Белом доме сообщили, что такая встреча не запланирована, однако лидеры могут встретиться на одном из мероприятий.
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