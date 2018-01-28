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Волкер: никто не лишит Россию права вето в ООН
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Волкер заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс, заявил телеканалу "112 Украина" спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.
Волкер подчеркнул, что важно "коммуницировать с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", — отметил спецпредставитель Госдепа.
Идею о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе высказал российский президент Владимир Путин. По его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, и миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. В Киеве уверены, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, с которым не согласен Киев. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически создали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве подобные инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".
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