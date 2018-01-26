Массовые сокращения в ГИБДД и другие события дня

Главные события пятницы

Курды снова просят Россию о помощи

Около 200 человек собрались у посольства России в Нидерландах. Они призывают Москву повлиять на ситуацию в сирийском Африне. Видео с места событий публикует Ruptly.

Названа причина массового сокращения в ГИБДД

МВД России раскрыли причины сокращения 10 тысяч сотрудников ГИБДД. В ведомстве заявили, что пошли на такой шаг в связи с передачей функций по фиксации нарушений ПДД от ГИБДД к другим органам исполнительной власти. Пока такая передача частично произошла лишь в Москве, а другие регионы, даже по мнению сторонников этого шага, к таким новшествам явно не готовы.

Посол США запросил встречи с руководством РФ

Коммунисты получили предупреждение из-за Грудинина

Центризбирком России вынес предупреждение КПРФ из-за незаконной агитации за кандидата в президенты России от компартии Павла Грудинина.

Соловьев пошутил над отказавшейся от выборов Гордон

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал на своей странице в соцсети Twitter отказ журналистки Екатерины Гордон принять участие в выборах президента.

Опубликовано видео с места катастрофы на Украине

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 в Полтавской области Украины, снятое с помощью дрона.

Украина позлорадствовала после смерти Сенчиной

Комсомольская правда » рассказала о реакции украинцев на смерть Народной артистки России Людмилы Сенчиной.

Геи рассказали о своей любви

Возмущенный Ан обратился к МОК

Шестрикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа.

“А ты вкусняшка”: кого домогался министр спорта

Фото: rdbeerlounge.de

Сразу два высокопоставленных канадских политика вынужденно оставили свои посты из-за обвинений в домогательствах на сексуальной почве. Неосторожное поведение стоило должностей министру спорта Кенту Хехру и лидеру оппозиционной Прогрессивной консервативной партии в провинции Онтарио Патрику Брауну

ОКР отказался организовывать «Русский дом» на ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет организовывать во время зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане "Русский дом". Об этом ТАСС сообщил президент ОКР Александр Жуков.