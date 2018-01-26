Россию попросили оставить Украину в покое

Президент Польши Анджей Дуда призвал Россию «оставить Украину в покое». Об этом Дуда заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Лента.ру»

Соответствующее заявление польский лидер сделал в ответ на вопрос журналиста, какое у него есть послание для России на 2018 год.