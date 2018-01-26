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Россию попросили оставить Украину в покое
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Россию попросили оставить Украину в покое 

Рамблер 3 часа назад
Фото: AFP
Президент Польши Анджей Дуда призвал Россию «оставить Украину в покое». Об этом Дуда заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает «Лента.ру».
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Соответствующее заявление польский лидер сделал в ответ на вопрос журналиста, какое у него есть послание для России на 2018 год.
Дуда также добавил, что с Москвой нужно выстраивать диалог «на низком уровне» и требовать уважения международного законодательства. По словам Дуды, Евросоюз должен придерживаться политики открытых дверей, однако Россия — это «другое дело».
 Ещё 2 источника 
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