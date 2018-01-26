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Курды снова просят Россию о помощи
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Курды попросили Россию помочь в Африне 

Lenta.ru 1 час назад
Около 200 человек собрались у посольства России в Нидерландах. Они призывают Москву повлиять на ситуацию в сирийском Африне. Видео с места событий публикует Ruptly.
>> Курды попросили Россию о помощи
Митингующие выкрикивали лозунги, в том числе на русском языке: «Россия, помоги Африну». «Они [русские] дали туркам зеленый свет на проведение операции [в этом сирийском городе]», — сказал один из участников митинга.
«Мы курды, мы Африн, и мы хотим свою собственную территорию, — заявил другой демонстрант. Он отметил, что «Россия помогала Эрдогану в бомбардировке Африна».
Российская сторона пока никак не отреагировала на призывы.
В субботу, 20 января, турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь» в районе сирийского города Африн на границе с Турцией. Ее цель — борьба с курдскими вооруженными Отрядами народной самообороны (YPG), бойцами Рабочей партии Курдистана, которых в Анкаре считают террористами.
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