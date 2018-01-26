Курды снова просят Россию о помощи

Курды попросили Россию помочь в Африне

Около 200 человек собрались у посольства России в Нидерландах. Они призывают Москву повлиять на ситуацию в сирийском Африне. Видео с места событий публикует Ruptly.

«Мы курды, мы Африн, и мы хотим свою собственную территорию, — заявил другой демонстрант. Он отметил, что «Россия помогала Эрдогану в бомбардировке Африна». Митингующие выкрикивали лозунги, в том числе на русском языке: «Россия, помоги Африну». «Они [русские] дали туркам зеленый свет на проведение операции [в этом сирийском городе]», — сказал один из участников митинга.

Российская сторона пока никак не отреагировала на призывы.