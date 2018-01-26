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«Унижение»: Украина возмущена новым законом Польши
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В Верховной Раде рассказали, что унижает достоинство украинской нации 

РИА Новости 26 января 2018
Фото: РИА Новости
Одобренный в Польше запрет бандеровской идеологии унижает достоинство украинской нации и является надругательством над исторической правдой, говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.
Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.
"Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами ", — говорится в заявлении депутатов, которое имеется в распоряжении издания "Европейская правда".
При этом депутаты считают, что есть еще время свернуть с дороги конфронтации, которую выбрал польский парламент.
"Обращаемся к президенту Польши Анджею Дуде с призывом наложить вето на закон о Институт национальной памяти и продолжить меры по преодолению трагических последствий общего прошлого украинском и поляков", — заявили депутаты.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в России), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Ранее депутат Верховной рады Украины от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко призвал созвать внеочередное заседании украинского парламента, чтобы осудить решение польских депутатов и сенаторов.
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