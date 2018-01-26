Обзор зарубежных СМИ: Кто захватил российский рынок

«Нафтогаз» засекретил вердикт Стокгольмского суда по спору с «Газпромом»

«Украинские новости» пишут, что «Нафтогаз Украины» не публикует и не предоставляет журналистам копию решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по спору с «Газпромом».

По данным издания, таким способом компания пытается «не дать повод» российский компании «не выполнять это решение». Текст решения суда содержит подробную информацию о контракте купли-продажи газа с «Газпромом» и дополнительные соглашения. В самом контракте прописана норма о его конфиденциальности. «Нафтогаз» опасается, что в случае публикации документа российская компания попытается «оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию».

Китайские холостяки не нашли общего языка с русскими женщинами

Epoch Times пишет, что в КНР вызвала бурное обсуждение информация о богатых китайцах, которые из-за гендерного дисбаланса в стране отправляются в Россию за женами. Издание рассказало, что в 2016 году основательница одного из брачных агентств привезла в Россию восемь обеспеченных неженатых китайцев от 25 до 46 лет для встречи с 25 русскими девушками.

В итоге сложилось пять пар. По данным Epoch Times, не у всех из них получились успешные отношения. Россиянка по имени Мария отказалась выйти замуж за своего китайского бойфренда. Она отметила, что он уважал ее, но видел в ней «только красивую куклу», а языковой барьер мешал им сделать общение глубже. При этом некоторые китайцы, узнавшие о «турах за женами», очень удивились, что «обеспеченные холостяки в Китае могут остаться неженатыми». Однако гендерный дисбаланс в стране действительно существует: по официальным данным за 2015 год, соотношение незамужних мужчин и женщин, родившихся после 1980 года в Китае, составляет 136:100.

Запад загнал Украину в угол

Славомир Матушак в своем материале для аналитического центра Ośrodek Studiów Wschodnich пишет, что Евросоюз Международный валютный фонд (МВФ) поставили Украине ультиматум, потребовав активизировать реформы и создать Антикоррупционный суд.

При этом высшее украинское руководство противится изменениям, пытаясь лишить независимости уже функционирующие институты». Например, часть правящей коалиции предложила изменить закон о Национальном антикоррупционном бюро, упростив процедуру отставки его главы. Пик украинских выплат по заграничным кредитам придется на 2018-2021 годы, когда Киеву придется вернуть около 12 миллиардов долларов (12% ВВП), а также выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов. Если МВФ откажется поддерживать Украину, страна окажется без денег, а поддержка продолжится только после создания антикоррупционного суда.

Литва: Россия провела наступательные учения

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил немецкому изданию Bild, что российско-белорусские учения «Запад-2017» имели не оборонительный сценарий, а наступательный с «возможным использованием атомного оружия».

По его словам, учения «однозначно» не были антитеррористическими. При этом он считает, что белорусская сторона действовала открыто, а российская — нет.

Французы «захватили» российский рынок еще до отмены эмбарго

Телеканал Russia Today опубликовал видеосюжет France 3, в котором рассказывается о способе обойти продуктовые санкции, который нашли французы: они открывают производство в РФ и используют свои технологии и российское сырье.

Так, компания Фредерика Пистона д’Обона, которую он открыл через некоторое время после введения Россией продуктового эмбарго, на сегодняшний день производит «15 тысяч сыров в месяц». Также France 3 упоминает женатого на француженке Андрея Куспица, который «сделал себе имя на домашнем производстве первоклассных колбасных изделий». Канал отмечает, что качество производимых в России продуктов улучшается, поэтому «после отмены эмбарго европейским продуктам будет некуда возвращаться».

Украина обезопасила США