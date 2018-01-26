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Украинец донес на телеканал из-за «Трех мушкетеров»
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Украинец донес на телеканал в СБУ из-за показа «Трех мушкетеров» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: кадр из фильма "Три мушкетера"
В картине играли российские актеры, которые якобы угрожают национальным интересам Украины.
Служба безопасности Украины проверит телеканал «Интер» в связи с обращением гражданина страны по поводу транслируемых фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте Национального совета Украины по вопросам радио и телевещания.
Как следует из сообщения ведомства, в СБУ обратился гражданин по фамилии Ковбик, который сообщил, что «Интер» показал два фильма с участием актеров, внесенных в список лиц, «угрожающих национальной безопасности. Речь идет о картинах „Три мушкетера“ и „Чародеи“, где играли Михаил Боярский, Борис Клюев, Олег Табаков и Валентин Гафт.
»Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесённое в перечень, является признаком нарушения требований абзаца 10 ч. 2 ст. 6 и п. «а» ч. 1 ст. 59 закона Украины «О телевидении и радиовещании» — говорится в тексте сообщения.
Украинский телеканал «Интер» не впервые подвергается нападкам со стороны националистов и «патриотов». В 2016 году здание канала забросали коктейлями Молотова неизвестные лица, после чего радикалы устроили там долгосрочный митинг против якобы пророссийского контента СМИ.
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