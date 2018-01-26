Музей предложил Трампу золотой унитаз вместо картины Ван Гога

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп попросили у Музея Гуггенхайма картину Ван Гога в аренду для своих личных покоев, но получили встречное предложение любоваться золотым унитазом. Об этом пишет газета The Washington Post

«Америка» в течение года выставлялась в туалете музея и была доступна для посетителей. По утверждению критиков, работа является сатирой на избыток богатства в США. «В связи с закрытием экспозиции художник предлагает свой проект в долгосрочную аренду Белому дому. Конечно, он очень ценный и относительно хрупкий, но мы готовы предоставить инструкцию по установке и эксплуатации», — заявила в письме Белому дому музейный куратор Нэнси Спектор. Издание поясняет, что чета Трампов планировала повесить шедевр мастера «Пейзаж со снегом» 1888 года. Музейные кураторы прислали вежливый, но твердый отказ, и предложили забрать интерактивную работу современного художника Маурицио Каттелана «Америка» — действующий унитаз, покрытый 18-каратным золотом.

Белый дом пока не ответил на предложение.