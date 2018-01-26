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Эстония обиделась на Украину из-за списка офшоров
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Эстония обиделась на решение Украины внести ее в список офшоров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Степанов / РИА Новости
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас позвонил украинскому коллеге Владимиру Гройсману с требованием немедленно удалить Таллин из представленного Киевом списка офшорных зон. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Эстонии.
«Определение Эстонии как налоговой гавани является досадной ошибкой, которую следует незамедлительно исправить. Нынешнее положение приводит к ежедневным убыткам действующих на Украине эстонских предприятий. Это недопустимая ситуация», — заявил Ратас.
«Ни одна другая страна мира не рассматривает Эстонию как офшор. Наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе, и законодательству Украины. Таллин и Киев договорились об обмене налоговой и финансовой информацией, поэтому, если у Украины есть какие-либо вопросы относительно налоговой системы Эстонии, они должны связаться с нами и сделать разрешить недоразумения», — добавил премьер.
28 декабря Киев включил 13 государств в перечень стран, финансовые операции с представителями которых должны подлежать контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании. Среди этих стран — Эстония, Латвия, Венгрия и Монако.
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