Литовский мститель лично покарал высокопоставленных педофилов

Большие шишки

Недавнее выступление в литовском парламенте диссидента и правозащитницы Нийоле Садунайте обернулось скандалом. Она потребовала найти бесследно исчезнувшую дочь бизнесмена Драсюса Кедиса, который в 2009 году застрелил судью Каунасского окружного суда и его коллегу, отомстив за сексуальное насилие над своей пятилетней дочерью. Вскоре после этого Кедис погиб, а девочка оставалась последней, кто мог изобличить других высокопоставленных педофилов, избежавших расправы. «Лента.ру» разбиралась в деталях этой истории.

Правосудие своими руками

Тело 47-летнего судьи Йонаса Фурманавичюса обнаружили 5 октября 2009 года недалеко от его дома в Каунасе. Изначальная версия связала смерть судьи с его профессиональной деятельностью, однако в тот же день в другом районе города, тоже у дверей дома, была убита 30-летняя сотрудница того же суда Виолетта Нарушявичене. Рядом с телом лежал пистолет, зарегистрированный на 36-летнего каунасца Драсюса Кедиса.

Место убийства судьи Фурманавичюса Фото: Kauno.diena.lt

История эта началась шестью годами раньше, когда ученица выпускного класса одной из каунасских школ — 16-летняя Лаймуте Станкунайте — повстречала 29-летнего Драсюса Кедиса. Все случилось очень быстро, и выпускные экзамены школьница сдавала, уже будучи молодой мамой. Как честный человек Драсюс женился на Лаймуте, но семейная жизнь у них не сложилась, и спустя два года Лаймуте с маленькой дочерью от мужа ушла. По договору, заключенному между ними, Кедис получал право брать ребенка на два дня в неделю. Потом, когда Лаймуте поступила учиться, Драсюс предложил переписать договор, чтобы девочка могла проводить у него больше времени. К согласию родители не пришли, и дело ушло в суд. А спустя некоторое время Драсюс совершил двойное убийство…

Обе его жертвы оказались связаны обвинением в педофилии, выдвинутым Кедисом. Судья Фурманавичюс, рассматривавший супружеский спор, якобы насиловал их пятилетнюю Дейманте — по выходным, когда Драсюс отдавал дочь Лаймуте. Ее сестра Виолетта, под присмотром которой часто оставалась малышка, по словам отца, была одной из организаторов оргий. Более того, Кедис уверял, что в Литве существует целая сеть высокопоставленных педофилов. В насилии над его ребенком якобы принимал участие еще и известный в Литве политик Андрюс Усас. В ответ на эти обвинения он подал на Драсюса в суд за клевету. Когда это и другие обвинения Кедиса было отвергнуты Фемидой, он начал вершить правосудие самостоятельно. Совершив второе убийство, он демонстративно оставил на месте преступления свой пистолет.

Кедиса объявили в международный розыск, а в прессу хлынул поток информации о деле высокопоставленных педофилов — как оказалось, все это время оно лежало без движения где-то в прокурорских кабинетах. СМИ сообщали, что малолетняя Дейманте, поведав отцу о том, что с ней произходило, опознала судью Фурманавичюса и Виолетту Нарушявичене. Кедис записал показания дочери на DVD-диски и неоднократно направлял письма ведущим политикам страны с требованием покарать преступников — писал президенту Дале Грибаускайте, в Сейм, в Европарламент

Лаймуте Станкунайте Кадр: Naujienos / YouTube

Его послания содержали шокирующие подробности.

Кедис тогда забрал девочку к себе, не дожидаясь судебных решений о месте проживания ребенка, и заявил журналистам, что не будет молчать. Однако, по его словам, все попытки добиться справедливости законным путем оказались тщетными. «Литва уже пять лет является членом Евросоюза НАТО и должна являться правовым и демократическим государством, но правда и справедливость все еще заключены где-то глубоко в подземельях советского мышления и коррупции, — писал Кедис. — Через двадцать лет после объявления независимости Литвы мы видим, что развалить Советский Союз было легче, чем заставить прокуроров и судей Литвы делать свою работу, то есть бороться за справедливость».

Трагичный финал

Некоторые сомневались, что девочка говорит правду. Но многие посчитали, что придумать такое пятилетний ребенок просто не способен. В своем последнем письме Кедис писал: «Я никогда в жизни не забуду, когда моя маленькая дочь, рассказав мне об их вонючих "сисаласах" с вытекающим кремом, заметив растерянность и недоумение на моем лице, спрашивает: "Ты что, папа, маленький, ты ничего не понял?" Я никому такого не пожелаю…»

После резонансных убийств Кедис стал самым знаменитым человеком в Литве. В Вильнюсе и Каунасе прошли стихийные митинги в его поддержку. «Позор педофилам», «Защитите наших детей!», гласили плакаты, которые демонстранты держали в руках вместе детскими плюшевыми игрушками, а из горящих свечей они выложили слово «Стыд». Полиция искала Драсюса по всей стране, но население не спешило оказывать содействие правоохранительным органам. Был создан сайт kedys.lt, бивший рекорды по посещаемости, а кто-то предложил выдвинуть мстителя в президенты. В соседней Польше некоторые политики предлагали предоставить Кедису политическое убежище.

Драсюс Кедис Фото: Ru-news.ru

Апофеозом этой истории стал взрыв в вильнюсском офисе Социал-демократической партии Литвы. Некоторые сразу связали ЧП с тем, что в рядах соцдемов состоит тогдашний контролер по правам ребенка (будущий министр здравоохранения) Риманте Шалашявичюте, положившая под сукно обращение Кедиса о насилии над дочерью, — контора Шалашявичюте располагалась прямо над офисом партии.

У этой невеселой истории оказался еще более печальный финал. Кедис умер 21 апреля 2010 при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли на пустыре, рядом лежал пистолет, но, по мнению экспертов Государственного бюро судебной медицины, Кедис умер от отравления алкоголем и медикаментами. В прессе, однако, наибольшей популярностью пользовалась версия о том, что ему отомстили родственники и друзья убитых.

После смерти Кедиса его дочь была передана под опеку его сестре, и хотя суд постановил вернуть девочку матери, тетя наотрез отказалась отдавать племянницу. Станкунайте при поддержке полиции и судебного пристава в марте 2012 года попыталась забрать Дейманте, однако родственники Кедиса оказали сопротивление, а полицейские не решились на силовой захват.

За что боролись?

Мать Дейманте не отступила, и полтора месяца спустя Станкунайте все же получила ребенка — для этого потребовалась полицейская спецоперация, в ходе которой силовики задержали 36 человек, пытавшихся помешать изъятию девочки. После этого сторонники покойного Кедиса провели митинг возле президентского дворца в Вильнюсе, и президент Даля Грибаускайте выразила недовольство ходом расследования дела о растлении. Глава республики потребовала от госучреждений предоставить наконец общественности ясные ответы.

Сестра Кедиса Неринга Венцкене и его дочь Дейманте Фото: Laisvaslaikrastis.lt

Однако вместо активизации расследования дело просто закрыли. Расстрелянные Фурманавичюс и Нарушявичене уже ничего сказать не могли, а вскоре в аварии погиб и обвиненный Кадисом политик Андрюс Усас. Девочка же бесследно исчезла. После этого в республике заговорили о том, что Дейманте тайком убили, чтобы она не опознала высокопоставленных педофилов.

Сторонники погибшего Кедиса еще больше сплотились, их оказалось так много, что они основали Партию мужества (название партии перекликается с именем Драсюс, переводящемся с литовского как «мужество»). Партия выступает за борьбу с коррупцией и изменения в судебной системе; на выборах 2012 года она получила семь мандатов в Сейме и инициировала расследование в отношении нескольких высокопоставленных чиновников.

В очередной раз о трагедии Кедиса в январе этого года литовцам напомнила католическая монахиня Нийоле Садунайте. В советское время она нелегально распространяла «Хронику литовской католической церкви», занималась правозащитной деятельностью, из-за чего имела проблемы с КГБ. За это Сейм Литвы удостоил ее Премии свободы. Выступая на церемонии награждения, Садунайте заявила, что «люди, вставшие на защиту независимой Литвы в январе 1991 года, похожи на тех, кто защищал право семьи Кедис взять опекунство над Дейманте». Садунайте напомнила, что уже несколько лет о девочке ничего не слышно и, судя по всему, ее поисками никто не занимается.

Нийоля Садунайте Кадр: Press Jazz TV / YouTube

«Существует тотальная информационная блокада в отношении этого дела… Хочу у вас спросить: что это? Разве это та свобода, ради которой мы живым кольцом встали вокруг телецентра 13 января 1991 года?» — спросила Садунайте у собравшихся. Лауреат обратилась к президенту Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису и спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису с просьбой до 16 февраля представить данные о том, жива ли Дейманте, и проинформировать общественность о ходе расследования.

«Она, наверное, убита, ибо сейчас эта девушка уже вполне ответственно могла бы давать показания в деле о педофилах, занимающих важные посты в нынешней Литовской Республике», — обратилась Садунайте к президенту.