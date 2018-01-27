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На Украине нашли новых врагов государства
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На Украине нашли новых врагов государственности 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Арсен Аваков, РИА Новости
Бывший директор «Укрспирта» Михаил Лабутин, обвиняемый в растратах, готовил вместе со своими соратниками теракты против государственных учреждений. Об этом на брифинге 26 января заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, сообщает сайт МВД Украины.
«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившего несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киеве. Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц», — заявил Аваков.
Как ранее заявила Генпрокуратура Украины, 25 января бывший директор «Укрспирта» Михаил Лабутин был арестован в Румынии. В настоящее время решается его вопрос об экстрадиции на родину, где он обвиняется в растрате 261 миллиона гривен (около 500 миллионов рублей). Позже Генпрокуратура заявила, что Лабутин руководил преступной группой, которая 30 мая 2017 года убила советника директора «Укрспирта» Виктора Панкова.
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