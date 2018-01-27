На Украине нашли новых врагов государства

На Украине нашли новых врагов государственности

Бывший директор «Укрспирта» Михаил Лабутин, обвиняемый в растратах, готовил вместе со своими соратниками теракты против государственных учреждений. Об этом на брифинге 26 января заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков , сообщает сайт МВД Украины.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившего несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киеве. Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц», — заявил Аваков.