Волкер заступился за жителей Донбасса

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, сообщил глава комитета Верховной Рады, нардеп от партии «Батькивщина» Григорий Немыря.
По его словам, он проинформировал спецпредставителя США, что руководство Рады блокирует рассмотрение парламентом законопроекта о выплате пенсий данным категориям граждан. Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях, напоминает РИА Новости Украина.