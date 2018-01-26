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Волкер заступился за жителей Донбасса
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Волкер выступил за возобновление выплат пенсий всем жителям Донбасса 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, сообщил глава комитета Верховной Рады, нардеп от партии «Батькивщина» Григорий Немыря.
По его словам, он проинформировал спецпредставителя США, что руководство Рады блокирует рассмотрение парламентом законопроекта о выплате пенсий данным категориям граждан. Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях, напоминает РИА Новости Украина.
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