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Чёрный список колбасы, скандал с Порошенко и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Украина готовится в новому наступлению
AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению под Горловкой. Об этом сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова.
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Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко посоветовал журналистке, задавшей ему вопрос на русском языке, снять вышиванку [традиционная восточнославянская вышитая рубаха — прим. ред].
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Судно с россиянами пропало в Японском море
В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», сообщает, пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. На месте поисков судна нашли два спасательных жилета.
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Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Актриса и певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.
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В России подорожали лекарства
В течение 2018 года в России вырастут цены на лекарства, сообщают «Известия». По данным издания, в минувшем году производители увеличили на 7% отпускные цены на медикаменты, выпущенные в 2017 году.
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«Мы находимся в недоумении»
Павел Ткачук, «Чемпионат»
Катание на коньках со студентами, открытие выставки в музее, инспекция на одну из баз к чемпионату мира — 2018 по футболу. Именно этим занимались руководители российского спорта в те дни, когда комиссия МОК выкашивала лидеров олимпийской сборной. Скажете, что за бред? Да всё нормально, рядовые трудовые будни.
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Банк России с 25 января отозвал лицензию у московского банка "Стар Альянс", говорится в сообщении регулятора.
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Алкогольные суррогаты в РФ будут вызывать рвоту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддержала проект ЗОЖ-стратегии Минздрава. Об этом сообщает RNS.
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Составлен "черный список" российской колбасы
Росконтроль проверил 17 образцов российской колбасы и нашел нарушения в каждом из них. Об этом сообщает Life.
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США заявили о невозможности победить Россию
Создаваемый Россией подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн — это вызов, на который у ВМС США пока нет ответа.
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Месть за щелчки по носу. Почему русские на ОИ не нужны
За полтора года сценарий по отстранению России от Олимпиады в Корее разыгрывался с методичной жестокостью. Сначала были дисквалифицированы ведущие спортсмены, участники Олимпиады в Сочи, затем был отстранён Олимпийский комитет России и наконец в результате циничного решения специальной комиссии МОК безо всяких веских оснований был устранён оставшийся цвет российского спорта. Шах, мат и пат.
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