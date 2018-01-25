Чёрный список колбасы, скандал с Порошенко и другие события дня

Главные события четверга

Украина готовится в новому наступлению

AFP 2018 / Anatolii Stepanov

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению под Горловкой. Об этом сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова.

Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко посоветовал журналистке, задавшей ему вопрос на русском языке, снять вышиванку [традиционная восточнославянская вышитая рубаха — прим. ред].

Судно с россиянами пропало в Японском море

В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», сообщает, пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. На месте поисков судна нашли два спасательных жилета.

Названа причина смерти Людмилы Сенчиной

Актриса и певица Людмила Сенчина умерла на 68-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев

В России подорожали лекарства

В течение 2018 года в России вырастут цены на лекарства, сообщают «Известия» . По данным издания, в минувшем году производители увеличили на 7% отпускные цены на медикаменты, выпущенные в 2017 году.

«Мы находимся в недоумении»

Павел Ткачук, «Чемпионат»

Катание на коньках со студентами, открытие выставки в музее, инспекция на одну из баз к чемпионату мира — 2018 по футболу. Именно этим занимались руководители российского спорта в те дни, когда комиссия МОК выкашивала лидеров олимпийской сборной. Скажете, что за бред? Да всё нормально, рядовые трудовые будни.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 25 января отозвал лицензию у московского банка "Стар Альянс" , говорится в сообщении регулятора.

Алкогольные суррогаты в РФ будут вызывать рвоту

Составлен "черный список" российской колбасы

Росконтроль проверил 17 образцов российской колбасы и нашел нарушения в каждом из них. Об этом сообщает Life.

США заявили о невозможности победить Россию

Создаваемый Россией подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн — это вызов, на который у ВМС США пока нет ответа.

Месть за щелчки по носу. Почему русские на ОИ не нужны

За полтора года сценарий по отстранению России от Олимпиады в Корее разыгрывался с методичной жестокостью. Сначала были дисквалифицированы ведущие спортсмены, участники Олимпиады в Сочи, затем был отстранён Олимпийский комитет России и наконец в результате циничного решения специальной комиссии МОК безо всяких веских оснований был устранён оставшийся цвет российского спорта. Шах, мат и пат.