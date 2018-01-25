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Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
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Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку 

Рамблер 4 часа назад
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко посоветовал журналистке, задавшей ему вопрос на русском языке, снять вышиванку [традиционная восточнославянская вышитая рубаха — прим. ред]. Об этом сообщает ТСН.
Журналистка спросила Порошенко, зачем он принял «закон о войне». В ответ украинский президент заявил, что она должна «снять вышиванку» и пообещал ответить на вопрос, если он прозвучит на украинском языке.
В ответ девушка сказала, что политик «прекрасно понимает русский язык».
«Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — отметил Порошенко.
ТСН отмечает, что затем разговор «прервали охранники». По данным ТСН, журналистку теперь могут лишить аккредитации «по правилам форума».
Ранее Порошенко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса будет подписан, так как «не противоречит минским соглашениям». В тексте закона Россия упоминается в качестве «агрессора». Документ предполагает создание на Украине оперативного штаба вооруженных сил, который будет руководить военными действиям в регионе.
В МИД РФ заявили, что принятый закон станет угрозой для реализации Минских соглашений. Замглавы ведомства Григорий Карасин напомнил, что в соответствии с минскими договоренностями Рада должна принять законы об особом статусе Донбасса, выборах и амнистии.
 Ещё 25 источников 
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