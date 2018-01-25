Пока вы спали: МОК готовит России новую «бомбу»

КНДР обратилась ко всем корейцам мира

Власти КНДР обратились ко всем корейцам мира с призывом «сделать прорыв» для объединения нации и «встать на всеобщую борьбу <…> для срыва безумных происков США». Обращение опубликовано на сайте северокорейского агентства ЦТАК.

«Немедленно улучшим межкорейские отношения и откроем светлое будущее объединенной, могучей и процветающей нации!» — говорится в заявлении. Власти КНДР также призвали пресечь попытки «злобно придираться» к «справедливому ядерному мечу — кладенцу» и выдавать его «за препятствие для оздоровления межкорейских отношений». В Пхеньяне отметили, что жители обеих Корей должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы разрядить военную напряженность и создать мирный климат на полуострове.

МИД РФ раскритиковал США за блокировку инициатив в ООН

В МИД России заявили, что США и их союзники не хотят проводить честные расследования с помощью ООН, продолжая блокировать российские предложения в организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД напомнили, что США и поддерживающие их страны осенью прошлого года «убили» созданный ООН и ОЗХО Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР). В январе этого года Штаты заблокировали российский проект резолюции о создании нового механизма вместо СМР. По мнению министерства, для США важны только новые предлоги, позволяющие обвинять власти Сирии и Россию. В МИД РФ напомнили, что террористы тем временем не только используют чужое химоружие, но и научились производить собственное.

Украина пообещала устроить акции на матчах ЧМ-2018 в России

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о решении украинских властей задействовать «футбольную дипломатию» во время Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России. Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на неназванного депутата Рады, Украина попробует уговорить болельщиков из других стран развернуть на трибунах украинские флаги или транспаранты про Крым.

Собеседник газеты заявил, что из 14 европейских сборных, которые примут участие в финале ЧМ, с большей вероятностью Киев могут поддержать болельщики сборной Англии и «сочувствующих Украине славянских посткоммунистических государств» (Польши и Хорватии). «Коммерсант» напоминает, что правила FIFA запрещают «демонстрацию политических лозунгов в любой форме».

Исинбаева призвала смириться с санкциями МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева написала на своей странице в Facebook, что теперь России остается «только принимать те санкции, условия и критерии», который выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).

Спортсменка отметила, что российские атлеты сейчас «раздражены и деморализованы», «болельщики в замешательстве», а «от неправильных решений и ошибок рукой подать». « <…> Поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили — это только предварительное решение независимой комиссии МОК — а не самого международного олимпийского комитета — нам остаётся только принимать те санкции <…> Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтверждённых фактах, вынося подобные решения», — подчеркнула Исинбаева.

Новая проверка МОК может привести к новым отстранениям россиян

По итогам проверки, которую 23 января провела независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), команда российских спортсменов на ОИ-2018 может снова сократиться. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России.

По словам собеседника издания, из-за второй проверки число российских атлетов и тренеров может стать меньше еще на треть. «Худшим вариантом» источник газеты назвал исключение из списка российских олимпийцев всех спортсменов, которые принимали участие в ОИ-2014 в Сочи. В таком случае Россия лишится ряда «потенциальных медалистов» Олимпиады-2018.